Francesca De André vuole diventare mamma | lacrime di commozione al Gf

Grande Fratello 16 - Francesca De Andrè : "Mi ci vedo mamma - ho un senso materno molto spiccato" : E' ancora guerra e pace tra Francesca De Andrè e Gennaro Lillio che, ad oggi, faticano, a trovare un equilibrio come coppia:prosegui la letturaGrande Fratello 16, Francesca De Andrè: "Mi ci vedo mamma, ho un senso materno molto spiccato" pubblicato su Gossipblog.it 03 giugno 2019 16:27.

Grande Fratello 16 - nuova lite tra Francesca de Andrè e Gennaro Lillio. Lui : "Sei pesante!" Lei : "Tu non stai bene!" : Sembrava essere tornato il sereno tra Francesca de Andrè e Gennaro Lillio. Dopo qualche tensione risolta nel giro di poche ore, nella casa del Grande Fratello i due tornano ai ferri corti e ancora una volta per una battuta di troppo.Francesca vede Gennaro e Taylor Mega fare insieme la colazione. La ragazza allora non riesce a trattenersi dal fare una battuta che suona come una vera frecciata: "Una volta mi facevi il piatto". La frase non è ...

Grande Fratello - scontro tra Francesca De Andrè e Gennaro Lillio : "Mi ha rotto i cogl***i!" : L'attacco della De Andrè: Adesso che ha la certezza di andare alla finale, si lascia andare a reazioni più istintive".

Grande Fratello 16 - Mila Suarez contro Francesca De Andrè : "Ha il veleno nel sangue" : Intervistata da Nuovo Tv, Mila Suarez, ex di Alex Belli, ha ancora una volta tuonato contro Francesca De André, parlando della volontà di procedere legalmente contro di lei: "Ho subito molti atti di bullismo da parte sua, quindi appena uscita dalla Casa ho sentito il mio avvocato: mi ha detto che ho novanta giorni per pensare se denunciarla o meno. […] Secondo me lei è entrata nella Casa un po’ prevenuta nei miei confronti. Non so che cosa ...

Francesca De Andrè attacca Gennaro Lillio : l’amore è finito al GF? : Gennaro Lillio è cambiato al Grande Fratello? Parla Francesca De Andrè Un amore decisamente litigarello quello tra Francesca De Andrè e Gennaro Lillio. La coppia dopo essersi scambiata i primi baci e aver iniziato a vivere alla luce del solo la loro simpatia ha dovuto fare i conti con alcune differenze caratteriali. In particolare una battuta di Francesca De Andrè in queste ore ha portato i due protagonisti del Grande Fratello a litigare. Una ...

L'hanno fatto sotto le lenzuola! Tra Francesca De André e Gennaro Lillio c'è già stato qualcosa : Tra Francesca De André e Gennaro Lillio al Gf 16 pare che sotto le lenzuola ci sia già stato un avvicinamento molto intimo, come confessato dalla ragazza. In questa ultima settimana il rapporto tra i due si è fatto decisamente più intimo e Gennaro Lillio ha provato a far capitolare Francesca con una piccola gag: “Io sono all'antica e avevo deciso di conservare la mia verginità fino al matrimonio. Ma poi negli anni il matrimonio ha perso ...

Ma vaffanc...! Duro scontro tra Gennaro e Francesca De André : Gennaro Lillio e Francesca De André protagonisti di una nuova lite nella Casa del Grande Fratello 16. La causa? Un piatto non preparato a tavola che ha fatto arrabbiare la gieffina. Dopo momenti di tangibile passione, i due concorrenti del reality show di Canale 5 hanno discusso animatamente per quello che sembra essere semplicemente un equivoco. Nel momento del pranzo, Gennaro si è accomodato a tavola aspettando che Francesca si sedesse accanto ...

GENNARO LILLIO/ Si confessa con Francesca De André : 'Sono vergine' - Grande fratello - : GENNARO LILLIO si la scia andare con Francesca De Andrè con una confessione choc: 'Sono vergine'. Il rapporto con lei si fa sempre più inteso ed è tempo di confidenze al Grande fratello

Francesca De André ripensa a Giorgio. Valentina sbotta : “Parlaci!” : Francesca De André parla di Giorgio: “Una storia bellissima e invece…” Ancora un momento di grande sconforto perFrancesca De André. La nipote del grande Faber non smette di pensare al suo Giorgio Tambellini, nonostante la lunga storia d’amore sia già naufragata a causa dell’ennesimo tradimento. La donna si confronta con Valentina Vignali nella camera del Grande Fratello: Sarebbe potuta essere una storia bellissima e ...

GF 16 - Mila Suarez su Francesca De Andrè : 'Ha il veleno nel sangue - ho subito atti di bullismo' : A circa due settimane dalla fine della sedicesima edizione del Grande Fratello, Francesca De Andrè ha ricevuto un duro attacco dall'esterno della casa. Mila Suarez, ex concorrente del reality, ha rilasciato un'intervista molto forte sul rapporto conflittuale che ha avuto con la genovese nella casa. Mila sulla De Andrè: 'Non può fare stare male le persone con la sua cattiveria' Una delle tante persone con le quali ha litigato Francesca De Andrè ...

Grande Fratello - proposta indecente di Gennaro Lillio a Francesca De Andrè : cosa si inventa per possederla : Pronto a tutto pur di portarla a letto. Siamo nella casa del Grande Fratello, dove Gennaro Lillio è in pressing selvaggio su Francesca De Andrè: non si arrende e cerca di avere un rapporto, sessuale, con lei. E per raggiungere l'obiettivo le ha detto: "Io sono all'antica e avevo deciso di conservare

Grande Fratello - Francesca De Andrè non regge il confronto con Taylor Mega e scatta la scenata di gelosia : Francesca De Andrè è la protagonista indiscussa di questa edizione del Grande Fratello. Amata e odiata dal pubblico è nell'occhio del ciclone soprattutto per le sue vicende amorose, prima il tradimento con tanto di foto e dichiarazioni da parte del fidanzato Giorgio Tambellini poi il suo rapporto eq

Grande Fratello 2019 - Taylor Mega abbandona la casa all'improvviso : Francesca De Andrè si rasserena : Da quando è entrata nella casa del Grande Fratello 16, Taylor Mega ha portato un po' di scompiglio tra gli inquilini e minato gli equilibri. Oggi però ha abbandonato il reality...

Malgioglio contro Francesca De André : l’opinionista incontenibile su Instagram : Francesca De André al Grande Fratello fa discutere fuori dalla Casa: anche Malgioglio contro la concorrente Che tra Cristiano Malgioglio e Francesca De André al Gf non ci sia molta simpatia era chiaro, ma su Instagram l’opinionista è incontenibile! Se in puntata, pare, non sempre riesce a esprimere in pieno la sua opinione (per mancanza […] L'articolo Malgioglio contro Francesca De André: l’opinionista incontenibile su ...