Foto di Lino Guanciale ne Il Commissario Ricciardi | primo ciak a Taranto per la nuova

(Di lunedì 3 giugno 2019) Tutto pronto perne Il. L'attore è atteso sul set per le riprese dellafiction Rai, che vedrà la luce solo il prossimo anno. La primache ritrae unpiano del protagonista è stata divulgata nelle ultime ore dal regista Alessandro D'Alatri sui social.Dopo il successo televisivo de I Bastardi di Pizzofalcone, Rai Fiction punta ancora sui libri di Maurizio De Giovanni, e rilancia con la serie delambientata negli anni Trenta a Napoli. Per prepararsi al ruolo,ha dichiarato all'emittente Radio Capital di aver ascoltato musica napoletana anni Trenta per interi mesi. La produzione ha sceltoVecchia per raffigurare al meglio la Napoli del 1930 senza necessariamente stravolgere la città partenopea.Durante l'intervista radio, l'attore ha espresso la sua ammirazione per il personaggio creato ...

