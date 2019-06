Forze dell' ordine sotto attacco | ogni giorno 7 poliziotti feriti

Festa della Repubblica - Mattarella : “Forze armate presidio di stabilità” : “Le Forze armate, con abnegazione, professionalità, senso delle istituzioni e spirito di servizio verso la comunità, hanno concorso, ieri, alla liberazione dell’Italia e contribuiscono, oggi, tanto sul territorio nazionale quanto nelle numerose e diversificate aree di crisi, alla realizzazione delle finalita’ indicate dalla Costituzione, costituendo un prezioso presidio di stabilita’ e sicurezza, risorsa per il progresso ...

Zanotelli ai generali che diserteranno la parata : "Il 2 giungo è la festa della Repubblica - non delle Forze armate" : “Voglio ricordare ai generali del gran rifiuto che il 2 giugno è la festa della Repubblica, non quella delle Forze armate”. Padre Alex Zanotelli definisce “pretestuosa” la protesta di alcuni generali che diserteranno la parata del 2 giugno. Camporini, Tricarico e Arpino hanno infatti annunciato ieri che, in polemica con le politiche del governo Conte, hanno fatto sapere che non andranno all’evento. Ma il ...

Tom Hardy nelle Forze speciali per una nuova serie tv dell'autore di «Peaky Blinders» : Mentre in rete impazzano i rumors secondo cui la Sony vorrebbe Venom nel terzo capitolo di Spider-Man, l’attore che ha interpretato il simbionte, Tom Hardy, sarebbe già pronto per una nuova serie ideata da Steven Knight, il creatore della fortunata produzione Peaky Blinders per la BBC. Il nuovo progetto, rigorosamente “made in UK”, sarà l’adattamento televisivo della nascita dei SAS, acronimo di Special Air ...

Caporalato - il presidente dell’Inps Tridico : “Droni e task force con Forze dell’ordine” : Per contrastare il Caporalato in agricoltura “propongo la creazione di una task force di ispettori Inps che collaborino con forze dell’ordine e magistratura” ma anche “un utilizzo maggiore di strumenti tecnologici per fare controlli più precisi su appezzamenti e loro redditività”. Così il presidente Inps, Pasquale Tridico, in audizione alla Camera specificando che “la situazione è drammatica” e che il ...

Firenze - manifestante anti Salvini minacciata dalle Forze dell'ordine : Durante la manifestazione tenutasi a Firenze contro la presenza del vicepremier leghista Matteo Salvini, una ragazza è stata trascinata via a forza dalle forze dell'ordine, è stata immobilizzata, identificata, anche minacciata di violenza sessuale e poi rilasciata per un “ordine dall'alto”. La giovane ha poi postato le foto dei segni di violenza sul suo corpo sui social network. Al corteo anti Salvini erano presenti circa 2mila persone, pronte ...

Firenze - manifestante anti Salvini : “Forze dell’ordine mi hanno minacciata di infilarmi un manganello nell’ano” : “Tre agenti mi hanno preso e buttata a terra, presa a manganellate e trascinata lontano dalle telecamere per il collo fino quasi a non avere più respiro, messa a terra, minacciata di infilarmi il manganello nell’ano se non stavo ferma”. A denunciarlo su facebook, con un post sulla pagina Firenze dal basso, è una ragazza che domenica ha partecipato alla manifestazione di protesta contro la presenza a Firenze del vicepremier e leader ...

Per la panchina della Juventus si rafForzerebbero le candidature di Sarri e Inzaghi : La Juventus e i suoi tifosi ieri sera, durante i festeggiamenti per la conquista dell'ottavo scudetto consecutivo, hanno salutato Massimiliano Allegri che dalla prossima stagione non occuperà più la panchina bianconera. Tra commozione, felicità e nostalgia è già ora di pensare al nuovo tecnico, e a tal proposito sembra che la dirigenza già da marzo abbia cominciato a seguire diverse piste, tra cui quelle che portavano a Zinedine Zidane e Pep ...

Matteo Salvini a Firenze - scontri tra centri sociali e Forze dell'ordine : Manifestanti dei collettivi di sinistra e forze dell’ordine si fronteggiano in Piazza della Repubblica a Firenze, dove è stato chiuso l’accesso a Piazza Strozzi, sede del previsto intervento del vice premier Matteo Salvini, alle 21.00. La contestazione è iniziata alle 20.20. I manifestanti hanno ten

Leonardo mai visto - a Milano ha riaperto la Sala delle Asse al Castello sForzesco : Dal 16 maggio 2019 al 12 gennaio 2020 sarà possibile ammirare, dopo un restauro durato sei anni, la Sala delle Asse al Castello sforzesco di Milano, straordinario luogo in cui Leonardo Da Vinci, su incarico di Ludovico il Moro, lavorò nel 1498 dopo aver terminato il Cenacolo. La decorazione della Sala venne scoperta durante un restauro avvenuto agli inizi del Novecento: una decorazione pittorica elaboratissima che rendeva le pareti e la volta un ...

Taser a tutte le Forze dell'ordine (anche ai vigili urbani) entro l'estate : via libera del Viminale : Ok dal Comitato nazionale per l'ordine e la sicurezza pubblica: entro l'estate sarà dotazione standard per forze dell'ordine...

Roma - finale di Coppa Italia Lazio-Atalanta : tensione tra tifosi e Forze dell'ordine. Vigile ferito : Lancio di oggetti contro le forze dell'ordine, che hanno risposto con una carica di alleggerimento nella zona dello stadio. A Ponte Milvio in fiamme un'auto della polizia municipale

Catania-Reggina - tensione altissima tra i tifosi senza biglietto e le Forze dell’ordine [FOTO] : Si avvicina sempre di più il big match valido per i playoff di Serie C, in campo Catania e Reggina in un match fondamentale per il secondo turno, si affrontano due big del Girone C. tensione al Porto di Reggio Calabria, si sono presentati infatti i tifosi amaranto anche sprovvisti della tessera del tifosi con l’intenzione di seguire la squadra in un match così delicato. Dei 61 tifosi della Reggina autorizzati a partire per Catania ...

Finale Coppa Italia - Salvini : “20 mila uomini delle Forze dell’ordine per Atalanta-Lazio” : “Stasera c’e’ Atalanta-Lazio, il ministro dell’Interno sta coordinando 20 mila uomini delle forze dell’ordine che stanno presidiando Autogrill, piazze, fontane, questa e’ l’Italia del 2019, oltre ai grandi temi, io devo garantire che una partita di pallone che dura 90 minuti non si trasformi in un campo di battaglia, con 20 mila uomini che dovrebbero fare altro“. Sono le dichiarazioni del ...

Invasione di cavallette in Medio Oriente - la Giordania impiega le Forze aeree : molti le considerano il “ritorno delle piaghe bibliche” [VIDEO] : Negli ultimi giorni, sciami di devastanti cavallette sono stati osservati attraversare il confine tra Arabia Saudita e Giordania e scendere verso la città di Tafilah, centro per la coltivazione di frutta e olive nel sud del Paese. Secondo The National, la situazione era talmente grave da costringere le autorità della Giordania a schierare le forze aeree per spruzzare pesticidi. La Giordania, che ricava il 4% del suo PIL dalle esportazioni ...