Forti Terremoti in Italia e nell’area Mediterranea | uno sguardo al passato per valutare

meteoweb.eu

(Di lunedì 3 giugno 2019) Una preziosa raccolta accessibile e facilmente consultabile di ben 1.259avvenutina tra il 461 a.C. e il 1997, e di 475 ulteriori eventi che hanno interessato l’areaestesa tra il 760 a.C. e il 1500, completata da oltre 47.000 testimonianze, è frutto del lavoro di un team dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV). “L’articolo ‘CFTI5Med, the new release of catalogue of strong earthquakes in Italy and in then area’ appena edito sulla rivista Nature Scientific Data” – commenta Gianluca Valensise, coautore della pubblicazione e Dirigente di Ricerca dell’INGV – “documenta l’ultima versione del Catalogo deiin, pubblicata nel 2018 e denominata CFTI5Med. Questa versione”, prosegue l’esperto, “presenta numerose novità, dall’aggiornamento dei dati per numerosi ...

iconanews : Terremoti, tre forti scosse al confine tra Albania e Grecia - GesAU_it : Quando i castighi si manifesteranno, vi sarà una seconda terribile punizione, la quale verrà inflitta in quelle fal… - Daniela63391340 : È un caso che i terremoti forti coincidano con lo spostamento del polo magnetico? -