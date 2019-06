Formula 1 – Minttu vola a New York | Raikkonen si trasforma in baby sitter | bagni in

Formula 1 – Kimi Raikkonen e la moglie Minttu a Montecarlo in stile… Vacanze Romane [VIDEO] : Kimi Riakkonen e Minttu si spostano in motorino per le strade di Montecarlo: tutto in stile Vacanze Romane Il conto alla rovescia sta per terminare: a Montecarlo stanno per spegnersi i semafori che daranno il via al Gp di Monaco. Nel principato Kimi Raikkonen raggiunge un traguardo speciale, 300 gp disputati e anche se il finlandese ha espresso all’Alfa Romeo di non voler festeggiare, non poteva mancare a Monaco la bella moglie ...

Formula 1 – Kimi Raikkonen dolcissimo anche da lontano : la bellissima sorpresa per la sua Minttu nel giorno della festa della mamma [VIDEO] : La dolce sorpresa di Kimi Raikkonen per la moglie Minttu nel giorno della festa della mamma nonostante la lontananza Kimi Raikkonen si trova in Spagna per disputare il quinto Gp della stagione 2019 di Formula 1, attualmente in corso sul circuito del Montmelò. Nonostante la lontananza dalla sua famiglia, rimasta questa volta a casa, il finlandese dell’Alfa Romeo ha fatto sentire alla moglie Minttu tutta la sua vicinanza: Kimi ...

Formula 1 – Raikkonen in versione… scimmia : la FOTO della moglie Minttu dalla palestra di casa è esilarante : Kimi Raikkonen a testa in giù in palestra: la simpatica FOTO pubblicata dalla moglie Minttu al rientro a casa del pilota finlandese dopo il 10° posto al Gp d’Azerbaijan Decimo posto per Kimi Raikkonen nel Gp d’Azerbaijan: il finlandese dell’Alfa Romeo è riuscito a disputare una buona gara a Baku, nonostante la partenza dalla pitlane. Un Gp che ha regalato qualche soddisfazione all’ex ferrarista, che con una partenza ...