«Ford v Ferrari» | Matt Damon e Christian Bale nel trailer di «Le Mans ' 66 – La Grande

(Di lunedì 3 giugno 2019) Auto & velocità, sulle note di Gimme Shelter dei Rolling Stones: basterebbero questi ingredienti a garantire un video da urlo. Ed è così per il primodi(che in italiano sarà Le'66– LaSfida ), che schiera come protagonisti l’inedita coppia costituita da. Il film Le‘'6 – LaSfida (v.), che si basa sul libro del 2010 di A.J. Baime Go Like Hell:, and Their Battle for Speed and Glory at Le, è diretto da James Mangold, che torna alla regia dopo il successo planetario di Logan – The Wolverine, capitolo conclusivo dell’avventura di Hugh Jackman nell’universo degli X-Men. La pellicola arriverà in sala il prossimo 14 novembre e intanto la casa produttrice ha rilasciato il primo, che mostra una prima anticipazione sul film(one) che ci aspetta, interpretato da due autentiche ...

