Fognini-Zverev | Ottavi Roland Garros 2019 | orario d’inizio e come vederla in tv e

Roland Garros - Fabio Fognini agli ottavi : battuto Bautista-Agut - ora c’è Zverev : Fabio Fognini per la terza volta in carriera approda negli ottavi del Roland Garros. Il 32enne, nona testa di serie, ha sconfitto per 7-6 6-4 4-6 6-1, dopo 3 ore e dieci minuti di gioco, lo spagnolo Roberto Bautista-Agut, numero 21 del ranking. Negli ottavi il ligure dovrà vedersela con il tedesco Alexander Zverev, numero 5, che si è imposto sul serbo Dusan Lajovic in cinque set con il punteggio di 6-4, 6-2, 4-6, 1-6, 6-1 in 3 ore e 6 minuti. La ...

