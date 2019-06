Fiorello | «Vorrei intitolare il mio programma | ‘Viva la Rai’ | e poi aggiungerei ‘Play!’

davidemaggio

(Di lunedì 3 giugno 2019)Il ritorno diin Rai è ormai cosa fatta. In una lunga intervista concessa a Repubblica – testata con cui aveva duramente polemizzato nei giorni scorsi -, lo showman siciliano ha parlato del suo imminente ritorno a Viale Mazzini. Le trattative stanno procedendo spedite eha lasciato intendere che il suo contributo non si limiterà soltanto a RaiPlay: “Stiamo discutendo il progetto RaiPlay e pensiamo a una serie di contenuti che passino anche sulla tv generalista”.ha anche criticato chi ha stigmatizzato il suo approdo nella “tranquilla” RaiPlay (tema sul quale ci siamo espressi non positivamente anche noi): “Molti dicono: ‘Tantonon farà tv per stare solo su RaiPlay…’. Quindi c’è il partito: ‘Ditegli di tornare su Rai 1′. E poi c’è chi sa tutto: ‘Non va a ...

