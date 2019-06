FIFA 19 mantiene la prima posizione nella classifica software italiana

eurogamer

(Di lunedì 3 giugno 2019)19 è un gioco estremamente popolare e, anche questa settimana, ha dimostrato di essere il preferito dai giocatori italiani, a giudicare dalle ultime classifiche.Il gioco sportivo di EA guarda tutti dall'alto anche stavolta, seguito dall'inossidabile GTA 5 di Rockstar in secondae dall'apprezzato Call of Duty: Black Ops 4 in terza.Da segnalare il debutto di Team Sonic Racing in settima.Leggi altro...

