affaritaliani

(Di lunedì 3 giugno 2019) Il disagio. Non possiamo dire che il PresidenteCamera sarà ricordato per veemenza politica e simpatia umana, anzi, da quando ha accettato come unla terza carica istituzionaleRepubblica, ci ha ricordato quanto consideri inadeguato il governo che la sua parte politica ha determinato. Segui su affaritaliani.it

Affaritaliani : Fico e il 'peso' della CameraPerché non torna alla rivoluzione? - myo75ho : Siccome, abitualmente, non ascolto i 5 stelle, ieri non ho dato peso alla polemica con Fico. Poi però ho sentito be… - GiancarloGarci6 : RT @Siciliano741: @lucaccini_carla @HANIA654 @GioChirilly Nessuno dice che Fico debba tacere ma valutare ogni tanto il peso delle parole si… -