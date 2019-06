Roberto Fico dedica il 2 giugno ai rom... ma loro borseggiano alla parata

L’uomo gli ha strappato il marsupio dalle mani e poi è corso via. L’accusa, per lui, è di rapina impropria. E dovrà rispondere di rapina aggravata anche un pregiudicato peruviano di 62 anni che ha tentato di sottrarre il portafoglio dalla borsetta di una ragazza dopo averla spintonata ripetutamente all’interno di un bus, sempre nel centro della città. La scena è stata notata da un passeggero, che dopo aver dato l'allarme è stato aggredito dall’uomo. L’uomo ha poi tentato di scappare scendendo dalla vettura, ma ad attenderlo alla fermata c’erano i carabinieri, allertati dalle segnalazioni al 112 effettuate dagli altri passeggeri.

(Di lunedì 3 giugno 2019) Sono sette in totale, cinque donne rom, un cittadino peruviano ed un tunisino, gli stranieri fermati dai carabinieri mentre tentavano di mettere a segno furti e borseggi durante laper la festa della Repubblica. Forse hanno preso troppolettera l’appello del presidente della Camera,, le cinque rom bosniache che hanno approfittato della festa della Repubblica per borseggiare una 54enne indiana in vacanza nella Capitale.Il colpo è stato messo a segno al Circo Massimo, affollato da centinaia di romani e turisti, attirati dtradizionaledel 2, che andava in scena nella vicina via dei Fori Imperiali. Sono sette, infatti, due cittadini stranieri e le cinque donne rom, le persone intercettate dai carabinieri mentre tentavano di mettere a segno icolpi all’ombra del maxi tricolore esposto sul Colosseo. La prima vittima è stata una turista indianaquale le nomadi, tutte di età compresa tra i 25 e i 33 anni, hanno tentato di rubare il portafogli. Il furto è stato sventato dall’intervento dei militari che poco lontano, a piazza Venezia, hanno fermato anche un 46enne tunisino che fuggiva a piedi per le vie del centro dopo aver rapinato un anziano che stava aspettando il tram della linea 8.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...