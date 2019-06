Festa della Repubblica - Una Maserati Quattroporte per il Presidente Mattarella

Ascolti TV | Domenica 2 giugno 2019. Fazio chiude con il 17.5%-15% - New Amsterdam 11.2%. Bene Non è L’Arena (8.7%). Festa della Repubblica 37.7% : Fabio Fazio e Mara Venier Nella serata di ieri, Domenica 2 giugno 2019, su Rai1 – dalle 20.30 alle 22.46 – l’ultima puntata di Che Tempo Che Fa ha conquistato 3.818.000 spettatori pari al 17.5% di share mentre Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Canale 5 il finale di stagione della fiction New Amsterdam ha raccolto davanti al video 2.155.000 spettatori pari all’11.2% di ...

Il Verona torna in Paradiso - ribaltato il Cittadella in finale playoff : Festa Hellas al Bentegodi : Davanti ad un Bentegodi pieno, l’Hellas Verona ribalta il 2-0 dell’andata e conquista la promozione in Serie A: il Cittadella chiude in 9 per le espulsioni di Parodi e Proia E’ durata solo un anno la permanenza dell’Hellas Verona in Serie B, la formazione gialloblù infatti torna in Serie A vincendo i playoff promozione. Claudio Martinelli/LaPresse Decisivo il 3-0 rifilato al Cittadella questa sera, un risultato che ...

Virginia Raggi acclamata alla Festa della repubblica - sorridente annuncia la realtà aumentata a Roma : Nonostante le critiche e le minacce la sindaca di Roma in forma smagliante viene accolta alla festa della repubblica con applausi. Ieri inoltre la stessa sindaca annuncia la realtà aumentata a Roma Virginia Raggi annuncia lo sbarco della tecnologia nella storia di Roma. «La realtà aumentata arriva al Circo Massimo. Grazie alle nuove tecnologie potrete ammirare come … Continue reading Virginia Raggi acclamata alla festa della repubblica, ...

Festa della Repubblica - Fico : “Festa di rom e migranti” - Salvini infastidito e Di Maio prende le distanze : La Festa della Repubblica crea anche lei dei momenti di nervosismo tra Lega e 5 Stelle, Salvini contro Fico e Di Maio prende le distanze Con l’arrivo del capo del Stato, Sergio Mattarella, all’Altare della Patria sono ufficialmente iniziate le celebrazioni per la Festa della Repubblica. Accompagnato dal ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, e dal … Continue reading Festa della Repubblica, Fico: “Festa di rom e ...

Maltempo - Festa della Repubblica di freddo e maltempo al Sud : disastrose grandinate nel Salento - Sternatia devastata [FOTO] : E’ una Domenica d’inizio Giugno dal clima estremo sull’Italia: nel giorno della Festa della Repubblica, al Nord è esplosa l’estate con temperature roventi (+34°C a Mantova e Merano, +31°C a Milano, Torino, Modena, Parma, Udine, Reggio Emilia, Pordenone e Piacenza, +30°C a Verona, Padova, Vicenza, Cremona, Lodi e Pavia) ma al Centro/Sud imperversa il maltempo a causa di violenti temporali su gran parte del territorio, e ...

Festa della Repubblica in tv : film e programmi in onda il 2 giugno 2019 : Domenica 2 giugno 2019 in tv: film e programmi sulla Rai Il 2 giugno 2019, giorno in cui si celebra la Festa della Repubblica in Italia, la programmazione tv solitamente cambia. Ogni anno si festeggia questo importante evento e le reti televisive decidono di cambiare i palinsesti per i telespettatori. Per quanto riguarda Rai Uno […] L'articolo Festa della Repubblica in tv: film e programmi in onda il 2 giugno 2019 proviene da Gossip e Tv.

Oggi 2 giugno 2019 Festa della Repubblica a Ragusa : Oggi, 2 giugno 2019, in occasione del 73° Anniversario della Fondazione della Repubblica, ha avuto luogo a Ragusa la maniFestazione celebrativa

2 giugno - Fico dedica la Festa della Repubblica ai rom - Salvini : «Parole che fanno girare le scatole» : Oggi è la festa di tutti quelli che si trovano sul nostro territorio, è dedicata ai migranti, ai rom, ai sinti, che sono qui ed hanno gli stessi diritti». Lo ha detto il...

Roberto Fico rovina la Festa della Repubblica a Matteo Salvini : Terminata la parata ai Fori imperiali, lo scontro sul 2 giugno continua. A farlo ripartire, questa volta, le parole del presidente della Camera Roberto Fico, che ha dedicato la festa della Repubblica ai migranti e ai nomadi. L’esternazione del pentastellato non è piaciuta a Matteo Salvini che ha risposto: “Le parole di Fico mi fanno girare le scatole e sono un torto a chi ha sfilato oggi. C’è gente che ...

Le foto della parata della Festa della Repubblica : Si è tenuta come ogni anno ai Fori Imperiali, alla presenza delle più alte cariche dello Stato, e si è conclusa con il volo delle Frecce Tricolori

La dura risposta di Salvini a Fico sulle dediche della Festa del 2 giugno : "Il 2 giugno non ci devono essere polemiche. È la festa della nostra Repubblica, che significa festa di tutti gli italiani, libertà, democrazia, rispetto dei diritti di tutte le persone che sono nel nostro territorio. Chiunque transita in questo luogo ha tutti i diritti e questa festa va dedicata a tutti gli italiani e a tutti i migranti che si trovano sul nostro territorio, alle comunità più deboli, alle vittime dell'Olocausto, ai Rom e ai ...

Festa della Repubblica Italiana 2019 : le FOTO della Parata : Si è conclusa la Parata militare per la Festa della Repubblica Italiana 2019, ai Fori Imperiali. Il Presidente Sergio Mattarella ha lasciato il luogo della cerimonia a bordo della Flaminia presidenziale scoperta, insieme al ministro della Difesa Elisabetta Trenta. Come sempre mozzafiato il passaggio delle Frecce Tricolori. L'articolo Festa della Repubblica Italiana 2019: le FOTO della Parata sembra essere il primo su Meteo Web.

Festa della Repubblica italiana : perché si festeggia il 2 giugno? : Si celebra oggi per ricordare il referendum con il quale gli italiani votarono per scegliere tra monarchia e Repubblica, ma per molti anni è stata una "Festa mobile"

Festa della Repubblica : Mattarella rende omaggio al milite ignoto : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, arrivato poco fa a piazza Venezia, ha dato inizio alle celebrazioni per la Festa della Repubblica deponendo la corona di alloro al Sacello del milite ignoto in memoria di tutti i caduti, militari e civili, per servire la Nazione. L'articolo Festa della Repubblica: Mattarella rende omaggio al milite ignoto sembra essere il primo su Meteo Web.