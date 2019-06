Ferrara | il candidato della Lega con la pistola nel letto | Dev' essere

ilgiornale

(Di lunedì 3 giugno 2019) Pina Francone Stefano Solaroli, candiato al consiglio comunale per la, si è filmato coricato in compagniasua carabina:"Condividete il video" Il video delle polemiche che infiamma il ballottaggio che andrà a eleggere il nuovo sindaco di. Nelle ultime ore, infatti, è apparso in rete un filmato di Stefano Solaroli, esponente locale– nelle file del centrodestra unito a sostengo delprimo cittadino Alan Fabbri – in cui si filma ain compagniasua, una Beretta 70 del 1969. "Sdraiato, sul mioche ultimamente mi godo ben poco, perché dormo spesso di là coi bimbi, quindi qui arrivo tardi. Ho lei con me (mostrando la carabina, ndr), le abbiamo dato una pulitina anche se c’è un problemino di ritorno, ma la teniamo perché è bella" le parole di Solaroli nei primi secondi del video. E il filmato prosegue così: "Spero che ...

