Fca-Renault | Parigi alza posta | “Dividendo straordinario anche a noi | sede operativa a

Le Maire chiede a Elkann altre garanzie per la fusione Fca-Renault : Nell’incontro del weekend, Bruno Le Maire, ministro delle Finanze francese, ha chiesto al presidente di Fca John Elkann, ulteriori garanzie nella fusione con Renault. Lo conferma un portavoce del ministro a Bloomberg, il motivo della richiesta francese è quello di evitare tagli occupazionali e difendere l’interesse nazionale. Le richieste sono: un dividendo straordinario per gli azionisti di Renault, un posto al governo in Cda ...

Fca-Renault - le condizioni della Francia per la fusione : La Francia ha chiesto a Fca ulteriori garanzie nella fusione con Renault, allo scopo di evitare tagli occupazionali e difendere l'interesse nazionale, tra cui il quartier generale operativo del nuovo gruppo a Parigi...

"Sede a Parigi per Fca-Renault"La Francia chiede altre garanzie : Per evitare tagli occupazionali e difendere l'interesse nazionale la Francia ha chiesto a Fca ulteriori garanzie nella fusione con Renault: tra queste, il quartier generale operativo del nuovo gruppo a Parigi, un dividendo straordinario per gli azionisti di Renault e un posto al governo in Cda. Segui su affaritaliani.it

Fca-Renault - Parigi chiede garanzie a Elkann : Il ministro delle Finanze francese Bruno Le Maire ha incontrato il presidente di Fca John Elkann venerdì e sabato per poi vedere domenica il presidente di Renault Jean-Dominique Senard. Il governo francese chiede chiarimenti sulla fusione proposta da Fca al gruppo del Diamante: Parigi chiede che siano evitati tagli all’occupazione, che il quartier ...

Fca-RENAULT/ Ecco perché la fusione conviene di più ai francesi : Fca ha visto azzerarsi il rialzo in Borsa dopo l'annuncio della proposta di fusione con Renault. La ragione di ciò è molto semplice

Renault - martedì la risposta a Fca. Parigi : “Tutelare posti di lavoro francesi” : Potrebbe arrivare già martedì la risposta ufficiale di Renault alle avances del gruppo FCA: il consiglio d’amministrazione del gruppo francese si riunirà nella giornata di martedì per rispondere alla proposta di matrimonio dal gruppo italoamericano e preparare l’apertura di negoziati che definiranno l’assetto finale della fusione. Il progetto “è una reale opportunità per Renault e per l’industria automobilistica francese”, ha ...

Fca/ Manley vende azioni dopo proposta a Renault. Il saluto Bmw a Zetsche - video - : Fca, Mike Manley ha venduto azioni per 3,5 milioni di dollari. Bmw omaggia l'avversario, ormai ex, Dieter Zetsche con un simpatico video

Fca-Renault - Elkann incontrerà Nissan e Mitsubishi. E Manley vende azioni Fca : Le grandi manovre intorno all’affaire Renault-Fca sono iniziate. E con esse, il valzer di trame e schermaglie che ci accompagnerà fino alla chiusura dell’accordo tra il gruppo francese e quello italo-americano. Andando con ordine c’è da registrare la richiesta di un incontro da parte del presidente di Fca, John Elkann, ai numeri uno di Nissan e Mitsubishi, rispettivamente Hiroto Saikawa e Osamu Masuk. Il motivo, secondo la ...

Motori – Fusione Fca-Renault - dopo Salvini e Borghi - anche Tria dice la sua : Fusione FCA-Renault anche il Ministro dell’Economia Giovanni Tria dice la sua sull’ipotetica partecipazione Statale nell’accordo Durante un evento di incontro, sul palco del Festival dell’economia che si sta svolgendo in questi giorni a Trento, il Ministro dell’Economia Giovanni Tria risponde con un secco “Non ne vedo il motivo” , a chi chiede se sarebbe favorevole ad acquistare azioni per ...

Motori – Fca-Renault : Elkann vuole incontro con Nissan-Mitsubishi. Tenterà il “Colpo Grosso”? : John Elkann, pensa al futuro dell’azienda e vuole incontrare i vertici nipponici per chiarire gli estremi della fusione e per tentare il “Colpo Grosso” FCA, per volontà del suo presidente John Elkann, richiede ufficialmente un incontro con i vertici nipponici, la motivazione? quella di spiegare al meglio la proposta fatta al Gruppo Renault per la fusione dei due gruppi, questo è quanto scrive il quotidiano economico ...

Fca-Renault - ad Nissan : incontrare Elkann : 04.41 L'amministratore delegato di Nissan, Hiroto Saikawa, si dice interessato a incontrare il presidente di FCA, John Elkann, per parlare della proposta di fusione con Renault. Lo riporta l'agenzia Bloomberg citando Kyodo. Siakawa ha spiegato di essere in contatto con Elkann ma di non sapere quando e dove si potrebbero incontrare.

Fca-Renault - Nissan verso il sì I francesi rassicurano i sindacati : Non solo un'apertura, ma addirittura Nissan starebbe andando verso l'accensione del disco verde alla fusione Fca-Renault salendo in macchina. Secondo quanto infatti rivela la Reuters, la casa automobilistica giapponese controllata con il 43% Segui su affaritaliani.it

Fca-Renault : benefici anche a Nissan : 10.18 La fusione con Fca non implicherà tagli di posti di lavoro e Nissan avrà benefici dall'operazione. Lo ha detto il presidente di Renault Jean-Dominique Senard in una intervista a Bloomberg. Senard ha spiegato che i colloqui richiederanno circa un anno. Senard era volato in Giappone per rassicurare i partner e illustrare i contenuti dell'accordo. "Una partnership più stretta può solo migliorare l'alleanza" ha spiegato.

Fca-Renault - al prezzo di tre Ronaldo Elkann si compra il gruppo francese : Il mercato guarda ai valori della fusione. Ma i numeri, in questa partita, hanno poco significato. Perché il vero valore è nel futuro accordo con Nissan....