Fabiana Muscas | ecco chi è l’amica di Marco Carta arrestata per il furto delle magliette

(Di lunedì 3 giugno 2019) Si chiama, compirà 53 anni ad ottobre e lavora come infermiera all’ospedale di Cagliari. È lei la donna bionda che, insieme a, è statain flagranza per ildi seiche, in tutto, costavano 1200 euro, alla Rinascente di Milano. Per il cantante, che ha vinto Amici e il festival di Sanremo, è stata disposta la liberazione dopo l’udienza del processo per direttissima: il processo si terrà a settembre, erimane indagato peraggravato. Per, invece, l’arresto è stato convalidato. I due si conoscono da anni e sono diventati amici dopo la vittoria dial festival. Come riferisce il Corriere della Sera, la donna lavora nel reparto di Cardiologia dell’ospedale Brotzu di Cagliari. È stata relatrice in alcuni convegni scientifici e si sarebbe anche occupata, per un po’ di tempo, di sindacato. Il suo nome compare in un ...

