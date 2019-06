F1 | GP Canada 2019 | programma | orari e tv Il calendario del fine settimana a Montreal

F1 - GP Canada 2019 : il Mondiale riparte da Montreal. La Ferrari cerca un guizzo d’orgoglio : Se non siamo all’ultima spiaggia, per quanto riguarda la Ferrari, poco ci manca. Il Gran Premio del Canada 2019 di Formula Uno, anche per la conformazione del tracciato di Montreal, è probabilmente la chance finale per la scuderia di Maranello per riaprire un Mondiale che, al momento, appare più come una chimera. I lunghi rettilinei del circuito situato sull’isola di Notre Dame e le sue curve veloci, sembrano ideali per una SF90 che, ...

La FIA ha comunicato a Pirelli il numero di set di pneumatici e mescole scelti da ciascun pilota per il GP del Canada, settimo appuntamento del Campionato del Mondo di Formula 1 2019 in programma al Circuit Gilles Villeneuve dal 7 al 9 giugno.

F1 - Mondiale 2019 : Lewis Hamilton prova la prima fuga - per la Ferrari sarà decisivo il Canada : E dopo tanto Valtteri Bottas in questo primo scorcio di Mondiale di Formula Uno 2019, controllando la classifica generale non si può che notare che Lewis Hamilton ora ha accumulato 17 punti di margine rispetto al compagno di scuderia. Il campionato si sta sempre più trasformando in una mera questione interna al team di Brackley, con i distacchi che si fanno sempre più ampi rispetto a tutti gli altri. Nonostante le Frecce d’argento non ...

Hockey ghiaccio - Mondiali 2019 : la Finlandia è campione! Schiantato il Canada per 3-1 - terza la Russia : La Finlandia ce l’ha fatta ed è campione del mondo! I Leoni hanno vinto per 3-1 contro il Canada la finale dei Mondiali di Hockey ghiaccio 2019 di Slovacchia. Alla Ondrej Nepela Arena di Bratislava non sono mancate emozioni e spettacolo con gli scandinavi che hanno concluso nel migliore dei modo il loro eccellente percorso conquistando il terzo titolo della propria storia dopo le edizioni 1995 e 2011. Per il Canada grande amaro in bocca ...

F1 - GP Canada 2019 : programma - orari e tv. Si corre fra due settimane a Montreal : Dopo avere appena vissuto le emozioni del Gran Premio di Monaco 2019 di Formula Uno, è già tempo di pensare alla prossima tappa. Il settimo appuntamento della stagione vedrà il Circus salutare l’Europa per sbarcare in nord-America per il Gran Premio del Canada sul circuito Gilles Villeneuve di Montreal. L’anno scorso vedemmo un brillante successo di Sebastian Vettel. Sarà così anche quest’anno? Il fine settimana del Gran Premio ...

Hockey ghiaccio - Mondiali 2019 : colpaccio della Finlandia che batte la Russia - il Canada regola la Repubblica Ceca e raggiunge in finale i finnici : Giornata di Hockey su ghiaccio di gran livello quella di oggi: nelle arene di Bratislava (Slovacchia) si sono disputate le semifinali dei Mondiali 2019. La sorpresa arriva nella prima sfida, giocata alle 15:15, in cui la Finlandia si è imposta sulla favorita Russia con il punteggio di 1-0, mentre in serata vittoria piuttosto tranquilla del Canada che si è liberato della Repubblica Ceca per 5-1. Partiamo dalla sfida pomeridiana in cui a regnare è ...

Hockey ghiaccio - Mondiali 2019 : il Canada passa con il brivido - Russia e Finlandia eliminano USA e Svezia - Repubblica Ceca in scioltezza : Giornata di Mondiali di Hockey su ghiaccio per cuori deboli quella di stasera, è iniziata infatti la fase ad eliminazione diretta della competizione con le migliori otto squadre del Mondo a darsi battaglia e regalare spettacolo. Alle ore 16:15 il Canada va ad un solo secondo dall’eliminazione per poi battere la Svizzera nel supplementare 3-2, mentre la Russia doma gli Stati Uniti e vola in semifinale grazie al successo per 4-3. In serata ...

Hockey ghiaccio - Mondiali 2019 : l’Italia si salva - vincono anche Svezia - Canada e Gran Bretagna : Si è giocata la penultima giornata dei Gironi per quanto riguarda i Mondiali di Hockey ghiaccio di Top Division 2019 di Slovacchia e le emozioni non sono certo mancate. Innanzitutto l’Italia si salva vincendo agli shoot-out contro l’Austria quindi la Gran Bretagna fa lo sgambetto alla Francia. Negli altri incontri vittorie importanti per le posizioni in vista dei quarti di finale per Svezia e Canada. FRANCIA – Gran Bretagna ...

Hockey ghiaccio - Mondiali 2019 : vincono USA - Russia - Canada e Svezia - l’Italia si arrende alla Norvegia : Si è conclusa da poco e senza sorprese la terzultima giornata dei Mondiali 2019 di Hockey su ghiaccio, caratterizzata dalle vittorie di tutte le squadre favorite nei rispettivi match odierni: alle 12:15 goleada degli Stati Uniti, vittoriosi contro la Danimarca per 7-1 e successo in rimonta della Russia con il risultato di 3-1 ai danni della Lettonia. Alle 16:15 il Canada ha inflitto la prima sconfitta alla Germania (8-1), mentre l’Italia ...

Hockey ghiaccio - Mondiali 2019 : vittorie importanti di Svezia - Repubblica Ceca - Finlandia e Canada : Proseguono senza soluzione di continuità i Mondiali di Hockey ghiaccio di Top Division 2019 di Slovacchia. Oggi l’Italia non è scesa sul ghiaccio, ma si sono comunque disputati due match importanti per il Girone B. La Svezia, infatti, ha sommerso di gol l’Austria, diretta concorrente con i nostri Azzurri per evitare la retrocessione, quindi la Repubblica Ceca ha superato la Lettonia, avvicinandosi alla qualificazione per i quarti di ...

Hockey ghiaccio - Mondiali 2019 : Svezia e Russia impressionano - USA e Canada vincono soffrendo : Quarta giornata dei Mondiali di Hockey ghiaccio 2019 di Top Division di Slovacchia che ha regalato emozioni a non finire. Sono stati solamente quattro gli incontri disputati, ma gol e sorprese non sono mancate. Nel Gruppo A pesante successo del Canada contro i padroni di casa dopo un match pirotecnico, mentre gli USA superano la Finlandia all’overtime. Nel Gruppo B, quello dell’Italia, ennesimo successo della formidabile Russia che ...

Hockey ghiaccio - Mondiali 2019 : vince facile la Russia - cadono a sorpresa USA - Canada e Svezia : Prima giornata dei Mondiali 2019 di Hockey ghiaccio di Top Division di Slovacchia quanto mai intensa e ricca di colpi di scena. Tre grandi favorite come USA, Canada e Svezia, infatti, cadono sotto i colpi di Slovacchia, Finlandia e Repubblica Ceca, mentre la Russia schianta la Norvegia. Andiamo, quindi, a vedere cosa è successo sul ghiaccio di Kosice e Bratislava in questo venerdì. FINLANDIA-Canada 3-1 Nel Gruppo A (che si disputa alla Steel ...

Basket 3×3 - Qualificazioni Mondiali 2019 : Italia sconfitta dal Canada : ... con una prova maiuscola specialmente da parte di Michael Linklater e Bikramijt Gill , che nel ranking individuale della specialità sono numero 36 e 54 del mondo. La giornata Italiana si chiude, ...

