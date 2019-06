gossipetv

(Di lunedì 3 giugno 2019) Grande Fratello news,Piamonte e ladeiPiamonte ha ricevuto una lettera inaspettata dai suoi. Più volte, all’interno della Casa de Grande Fratello 16, ha spiegato che non ha mai avuto un rapporto limpidissimo con loro: ha tenuto per sé alcuni segreti che, col tempo, sono diventati macigni. La sua … L'articoloGf, ladei: “Meno segreti” proviene da Gossip e Tv.

carmenFashionCr : Erica Gf, la reazione a sorpresa dei genitori: “Meno segreti” - artsdylann : Mi vedo riflessa in Erica, e sto guardando mia madre per capire la sua reazione, dato che non conosce l’altra parte di me #gf16 -