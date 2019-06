Eni | 5ª scoperta a olio leggero nell’offshore dell’Angola

Eni annuncia scoperta nell'offshore del Ghana : Eni a lavoro in Ghana , uno dei paesi chiave nella strategia di crescita organica della Compagnia. La multinazionale italiana attiva nel settore energia ha annuncia to una scoperta a gas e condensati ...

Scoperta in fondo all’Oceano Pacifico “una nuova forma di metabolismo” : dei microrganismi che respirano arsEnico : Dei particolari microrganismi sono stati scoperti in fondo all’Oceano Pacifico, in una zona al largo delle coste del Messico del tutto priva di ossigeno: sono i primi microrganismi che vivono di arsenico mai scoperti in un ambiente marino e conoscerli meglio potrebbe aiutare a cercare la vita aliena. La ricerca è stata pubblicata sulla rivista dell’Accademia delle Scienze degli Stati Uniti (PNAS) da un gruppo dell’università ...