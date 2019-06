Emma Marrone debutta come attrice nel film di Muccino | Emozione a mille | piango da

Emma Marrone attrice per Gabriele Muccino ne I Migliori Anni (trama e cast) : saltano gli appuntamenti musicali estivi : Se quest'estate non sarà sui palcoscenici dei festival e degli eventi musicali che normalmente l'hanno vista protagonista è perché sarà impegnata sul set del nuovo film di Gabriele Muccino I Migliori Anni: una Emma Marrone attrice, in una veste inedita rispetto a quella di cantante e musicista, proverà a convincere e magari impressionare il pubblico cimentandosi per la prima volta nella recitazione. Un debutto assoluto nei pAnni di attrice in ...

Emma Marrone annuncia una pausa dalla musica. Sarà nel cast del nuovo film di Muccino : “Ebbene sì. Sto per vivere questa nuova avventura”. È la stessa Emma Marrone ad annunciarlo su Instagram, postando una foto di quello che sembra essere un copione. “I migliori anni” c’è scritto di Gabriele Muccino e Paolo Costella.A quanto pare la cantante salentina sta per lanciarsi nella recitazione. Lei stessa confessa di volersela vivere a pieno, anche se non nasconde l’emozione: ...

Emma Marrone : la cantante sarà nel cast del film di Gabriele Muccino 'I migliori anni' : È una notizia del tutto inaspettata quella che hanno appreso i fan di Emma Marrone pochi minuti fa: l'Ansa, infatti, ha reso pubblico il debutto della salentina nel ruolo di attrice. Il regista Gabriele Muccino, infatti, ha voluto la cantante nel cast del suo nuovo film "I migliori anni", le cui riprese iniziano oggi a Roma e dovrebbero durare almeno 9 settimane. La "Brown" non sarà la protagonista della pellicola, ma il fatto che l'artista si ...

Emma Marrone cambia look e si fa mora : Emma Marrone cambia look e, dopo aver compiuto 35 anni, si fa mora, abbandonando il biondo. Il 25 maggio la cantante ha festeggiato il compleanno insieme ad amici e parenti, per l’occasione si è voluta regalare un nuovo colore di capelli. Un castano scuro che ha sfoggiato nelle Stories di Instagram, sorprendendo i fan che di certo non si aspettavano questo cambio look. Biondissima da quando, nello studio di Amici, conquistò tutti, Emma ha deciso ...

Questa sono io! Emma Marrone festeggia il suo 35esimo compleanno : La giovane cantante Emma Marrone ha festeggiato il suo 35esimo compleanno, per questo ha voluto scrivere una dedica ai fan di Instagram. Emma adesso è una donna realizzata, e proprio Questa sua consapevolezza ha spinto la cantante a scrive una dedica in un post di Instagram per i suoi fan e i tanti followers che la seguono.-- Le sue parole sono molto coinvolgenti, proprio perché Emma ha voluto aprire il suo cuore sentendosi libera di ...

Buon compleanno Emma Marrone - Giampaolo Pozzo - Nando Pagnoncelli… : Buon compleanno Emma Marrone, Giampaolo Pozzo, Nando Pagnoncelli… …Pippo Santonastaso, Peppino Gagliardi, Flavio Bucci, Nerina Dirindin, Patti d’Arbanville, Daniel Passarella, Fulvio Martusciello, Danilo Coppola, Gianluca Paparesta, Saadi Gheddafi, Giandomenico Mesto, Marco Cappato, Andrea Russotto… Oggi 25 maggio compiono gli anni: Marina Comparato, mezzosoprano; Giuseppe Giorgino, ex calciatore; Sergio Asti, architetto, designer; Pietro ...

Che gambe! Emma Marrone e lo scatto audace in vasca da bagno : Una foto in vasca da bagno di Emma Marrone incanta il web e riceve persino un commento da parte di Marco Borriello. La bella cantante si concede un bagno rilassante, con tanto di candele e un buon bicchiere di vino. E la foto che ha riscaldato il web mette in mostra le sue gambe che escono appena dall’acqua. Mai fino ad ora Emma Marrone aveva mostrato questo suo lato sexy ed ammiccante : "Vino pazzo che suole spingere anche l’uomo ...

Emma Marrone è diventata davvero 'Brown' - il cambio look ha diviso i fan : 'È uno scherzo?' : Il nuovo colore di capelli che Emma Marrone ha sfoggiato sui social network nelle ultime ore, ha lasciato tutti senza parole: senza alcun preavviso, infatti, la cantante è passata dal biondo platino ad un castano molto naturale. Se la pugliese si è detta contenta del cambio look che ha fatto a pochi giorni dal suo 35esimo compleanno, molti suoi fan hanno manifestato una certa perplessità: tra i tanti internauti che hanno commentato l'ultima foto ...

Amici - Alberto insiste con Emma Marrone : 'Andremo a mangiare la pasta che le piace tanto' : Dopo aver flirtato in diretta con Emma Marrone sabato scorso, Alberto Urso ha confermato la sua intenzione di continuare a corteggiare la cantante anche dopo la fine di Amici. Nel corso del daytime che è stato mandato in onda oggi su Real Time, il tenore ha ammesso di provare un forte interesse per la pugliese, di essersi scambiato qualche occhiata con lei in studio e di volerla frequentare anche lontano dalle telecamere. Alberto non molla: ...

Giordana Angi canta Tiziano Ferro ma per Rudy Zerbi vale zero - Emma Marrone la difende : video in La differenza tra me e te : Giordana Angi canta Tiziano Ferro nel corso della puntata del serale di Amici di Maria De Filippi in onda su Canale 5 sabato 11 maggio. La cantante - che viaggia speditamente verso la vittoria dell'edizione - ha dovuto fare i conti con un ostico Rudy Zerbi, docente di canto che ha valutato la sua performance con uno zero. Giordana Angi canta Tiziano Ferro, proponendo al pubblico una nuova versione del suo successo La differenza tra me e te, ...

Emma Marrone flirta con Alberto ad Amici : 'Sono impegnativa - ma potresti farcela' : Il ritorno di Emma Marrone ad Amici è stato all'insegna del gossip: la cantautrice, infatti, è stata informata del debole che Alberto Urso ha per lei con un divertente filmato. Nonostante abbia rifiutato il mazzo di rose rosse che il tenore stava per regalarle (pare questi fiori le portino sfortuna), la pugliese ha scherzato con lui dicendo che, se si impegna a corteggiarla come si deve, potrebbe raggiungere il suo obiettivo. La 34enne, inoltre, ...

Emma Marrone zittisce Rudy Zerbi ad Amici : 'Non siamo a 10 anni fa - fammi parlare' : Sembra esserci qualcosa di irrisolto tra Emma Marrone e Rudy Zerbi: questa almeno è la sensazione che hanno avuto i telespettatori quando li hanno visti scontrarsi verbalmente durante il settimo serale di Amici. Mentre il professore contestava la scelta di Giordana di non cantare un brano che lui le ha assegnato, la salentina ha preso la parola per difendere la ragazza ma anche per rivangare qualcosa che è successo dieci anni fa. La giurata ...

Emma Marrone zittisce Rudy - difende Giordana : “Non siamo a 10 anni fa” : Diretta Serale Amici 18: Emma Marrone contro Rudy Zerbi Questa sera Emma Marrone ha preso le difese di Giordana Angi: condivide la sua scelta di non portare sul palco una canzone (Blue degli Eiffel 65) assegnata da Rudy Zerbi. Non era assolutamente sulle sue corde. Giordana non avrebbe potuto rischiare cantando un pezzo lontano anni […] L'articolo Emma Marrone zittisce Rudy, difende Giordana: “Non siamo a 10 anni fa” proviene ...

Alberto Urso innamorato di Emma Marrone : “Ce la puoi fare se ti impegni” : Emma Marrone e Alberto Urso Amici 18: la confessione inaspettata del tenore della squadra Blu Alberto Urso ha dimenticato completamente Tish. Ora il suo cuore batte unicamente per Emma Marrone! In maniera del tutto inaspettata, il tenore ha confessato al maestro Pino Perris che gli piace molto una cantante che conosce bene. C’è stato un […] L'articolo Alberto Urso innamorato di Emma Marrone: “Ce la puoi fare se ti ...