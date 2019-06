Emerson ammette l’addio di Sarri al Chelsea | “Per me doveva rimanere”

ilnapolista

(Di lunedì 3 giugno 2019) A Coverciano, dove la Nazionale sta preparando le gare contro la Grecia e la Bosnia per la qualificazione all’Europeo del 2020, ha parlatoPalmieri dos Santos. Il difensore della Nazionale e delsi è soffermato anche su Maurizioe, non volendo, ha anticipato l’addio del tecnico al club di Abramovich. “E’ sempre difficile dire queste cose. Penso che per la stagione che ha fatto lui e che abbiamo fatto noi.. abbiamo fatto una buona stagione e non è stato facile. Per merimanere però nel calcio non si sa mai e dobbiamo continuare a fare il nostro lavoro”.con molto candore sembrerebbe aver svelato che il futuro dinon sarà certo con i Blues. Il divorzio dalla squadra si riduce, a questo punto, solo ad una pura formalità, ovvero l’annuncio pubblico. L'articolol’addio dial ...

