Ecco la prima fotografia del più raro carnivoro del Sud America | immortalato su un water

Mark Caltagirone esiste - Ecco la prima foto da “Non è l’Arena” di Giletti : Svelato il volto del presunto Mark o Marco Caltagirone. Come un fulmine a ciel sereno, lo scoop dell’anno finisce nelle mani di Massimo Giletti. Dopo settimane di indagini tra Domenica Live, Live Non è la D’Urso, Verissimo, Chi l’Ha Visto e telegiornali nazionali, il volto di Mark o Marco ...

Gennaro Lillio a ”Ciao Darwin”. Ve lo ricordate? Ecco com’era prima del GF : Sono passati quasi due mesi dall’inizio del Grande Fratello, e tra Francesca De André e Gennaro Lillio la passione è ormai diventata incontenibile. I due hanno passato la mattinata nel lettone senza mai staccarsi l’uno dall’altro. Il napoletano sembra pazzo d’amore per la figlia di Cristiano De André che lo fa: “stare bene”. Lei, dopo essere stata tradita, sembra essersi finalmente distaccata dal suo ex ...

Ecco la nuova Ferrari Sf90 - il video di debutto della prima ibrida del Cavallino rampante : “Prestazioni mai viste” : Ferrari inaugura una nuova era nella sua storia introducendo nella propria gamma la prima vettura ibrida Phev (‘Plug-in Hybrid Electric Vehiclè) di serie, la Sf90 Stradale. La nuova Ferrari Sf90 Stradale, spiega il Cavallino, “è una vettura estrema in ogni sua parte e rappresenta una svolta epocale, perché offre livelli di prestazioni finora mai visti su una vettura di serie”. La supercar ha 1000 cv di potenza massima, un ...

Huawei MediaPad M6 sembra pronto al lancio : Eccolo in una prima immagine : Huawei MediaPad M6 è comparso in un'immagine nella pagina ufficiale di Huawei su Jingdong mall pochi giorni dopo la certificazione dell'EEC. L'articolo Huawei MediaPad M6 sembra pronto al lancio: eccolo in una prima immagine proviene da TuttoAndroid.

Il burnout classificato per la prima volta come una “sindrome”. Ecco cosa significa : (foto: PeopleImages via Getty Images) burnout, letteralmente esaurimento, indica di fatto un “fenomeno occupazionale”, una “sindrome” che è il risultato di condizione di stress cronico, sul luogo di lavoro, non bene gestita. Questa è la nuova definizione inserita dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) nella nuova revisione (l’11esima per la precisione) dell’International Classification od ...

Il bicchierino d’acqua si beve prima o dopo il caffè? Ecco cosa dice la scienza : (foto: Aaron Ontiveroz/Getty Images) Ci sono domande che uomini e donne di tutto il mondo si pongono fin dagli albori dell’umanità. Da dove veniamo? Come si è formato l’Universo? C’è vita oltre la Terra? Quando va bevuto il bicchierino d’acqua che accompagna il caffè? Per le prime tre domande ci saranno altre occasioni per discuterne, ma per l’ultima possiamo tentare di trovare una risposta a partire da qualche considerazione scientifica. Wired ...

Motori – Honda e : la prima city car elettrica della casa giapponese avrà i retrovisori digitali di serie - Ecco come funzionano : Il Sistema di retrovisori laterali a videocamera offre vantaggi in termini di design, sicurezza e aerodinamica Avevamo recentemente parlato di Honda e dell’apertura ordini per la sua prima compatta totalmente elettrica, non eravamo a conoscenza di nessun altro dettaglio se non che il veicolo di serie sarebbe stato molto simile al concept. Oggi la casa giapponese decide di allietarci l’attesa confermando una caratteristica della ...

Live – Non è la d’Urso : Ecco perché stasera finisce prima : Live – Non è la d’Urso finisce prima stasera: il motivo La puntata di Live – Non è la d’Urso più attesa del mese sarà più breve di quanto il pubblico vorrebbe. Dando un’occhiata alla guida TV Mediaset, infatti, è possibile notare un orario insolito di programmazione del programma di Barbara d’Urso. Siamo abituati a […] L'articolo Live – Non è la d’Urso: ecco perché stasera finisce prima ...

HONOR 20 e HONOR 20 Pro ufficiali con un design a diamante : Ecco la nostra video anteprima : HONOR 20 e HONOR 20 Pro sono stati presentati oggi a Londra attraverso un evento dedicato. I due nuovi smartphone catturano per il loro design olografico dinamico, ma anche per caratteristiche tecniche interessanti: ecco specifiche, immagini, prezzi e uscita in Italia. L'articolo HONOR 20 e HONOR 20 Pro ufficiali con un design a diamante: ecco la nostra video anteprima proviene da TuttoAndroid.

Albano compleanno : Romina o Loredana? Ecco chi mi ha fatto gli auguri prima : Albano compie gli anni e rivela chi gli ha fatto prima gli auguri tra Romina e Loredana Oggi lunedì 20 maggio, Albano Carrisi compie settantasei anni. Il grande cantante italiano, continuamente al centro del gossip per la sua situazione sentimentale che lo vedrebbe “diviso” tra Romina Power e Loredana Lecciso, è intervenuto nella puntata de La […] L'articolo Albano compleanno: Romina o Loredana? Ecco chi mi ha fatto gli auguri ...

«Vanity Fair» vi invita all’anteprima italiana di «Rocketman». Ecco come fare per partecipare : RocketmanRocketmanRocketmanRocketmanRocketmanRocketmanRocketmanRocketmanRocketmanArriverà al cinema mercoledì 29 maggio ma, grazie a Vanity Fair, avrete l’occasione di vederlo in anteprima, quattro giorni prima dell’uscita ufficiale. Parliamo di Rocketman, il film di Dexter Fletcher presentato al Festival di Cannes e con Taron Egerton nel ruolo di Elton John: rockstar, artista, icona che ha fatto la storia. E alla première italiana ...

Ecco la prima app che “sente” le infezioni dell’orecchio : Un gruppo di ricercatori dell’Università di Washington ha sviluppato un’applicazione in grado di rilevare la presenza di liquido dietro il timpano utilizzando semplicemente un pezzo di carta e il microfono e l’altoparlante dello smartphone. L'unico accessorio necessario è un piccolo imbuto che può essere facilmente creato con un comune pezzo di carta, il quale va posizionarlo tra lo smartphone e l’orecchio in cui si sospetta la presenza di ...

Festival di Cannes 2019 - Ecco la prima sorpresa : Les Misérables. Tra Gomorra e la Paranza dei bambini : “Mi rivolgo al presidente Macron: vada a vedere il nostro film, perché è un avvertimento del pericolo di violenza assoluta in cui versa la Francia, il vaso è quasi colmo e l’impressione è che nessuno ci stia ascoltando!”. Parole forti, parole di passione civile quelle che il regista Ladj Lytuona alla conferenza stampa del suo Les Misérables, la prima vera sorpresa del concorso di Cannes 2019. Un dramma a tinte accese ed esplosive che mette in ...

Meteo Primavera : Ecco le immagini dell’Etna innevato : Il Meteo primaverile non sembra clemente per la Sicilia né per l’Italia intera, con temperature gelide, forti temporali e persino neve sulle vette. Anche il vulcano più famoso di Sicilia si fa coinvolgere: una coltre bianca riveste la sua superficie. ecco le immagini a cura di Nunzio Santonocito L'articolo Meteo Primavera: ecco le immagini dell’Etna innevato sembra essere il primo su Meteo Web.