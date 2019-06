Ecco chi Fabiana Muscas | la donna fermata insieme a Marco Carta

Chiara Ferragni premia con 3400 euro di bonus i suoi dipendenti : Ecco perché : Chiara Ferragni regala un bonus da 3400 euro ai suoi dipendenti. L'imprenditrice digitale ha voluto premiare i suoi dipendenti con un bonus da 3400 euro lordi per il lavoro svolto nel 2018, anno...

Immersioni marine per i ragazzi ciechi - Ecco il progetto “Searen” : Far vivere le emozioni delle Immersioni in mare a ragazzi ciechi e ipovedenti. È il progetto sostenuto dal Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio e dalla Real Casa di Borbone che ha permesso a ragazzi non vedenti dell'Istituto Paolo Colosimo di Napoli di partecipare a Immersioni in acqua. A seguire con emozione il progetto intitolato "Searen, con gli occhi di Parthenope", il Principe Carlo di Borbone delle Due Sicilie, Duca di Castro ...

Fabiana Muscas - Ecco chi è l’amica di Marco Carta arrestata per il furto delle magliette : Si chiama Fabiana Muscas, compirà 53 anni ad ottobre e lavora come infermiera all’ospedale di Cagliari. È lei la donna bionda che, insieme a Marco Carta, è stata arrestata in flagranza per il furto di sei magliette che, in tutto, costavano 1200 euro, alla Rinascente di Milano. Per il cantante, che ha vinto Amici e il festival di Sanremo, è stata disposta la liberazione dopo l’udienza del processo per direttissima: il processo si terrà a ...

Il Segreto anticipazioni : arriva FAUSTINO - Ecco di chi sarà nemico : Tra i nuovi ingressi delle prossime settimane di programmazione de Il Segreto ci sarà anche il losco FAUSTINO, un personaggio legato al passato della simpatica Fe Perez (Marta Tomasa Worner); l’arrivo dell’uomo a Puente Viejo scombussolerà parecchio la vita della bottegaia. Il Segreto, spoiler: Fe evita FAUSTINO in ogni modo Dando uno sguardo alle anticipazioni si scopre che tutto avrà inizio nel momento in cui Fe, durante una ...

Un mare di offerte sul Google Play Store : Ecco le migliori su app e giochi Android : C'è un "mare" di offerte sul Play Store che riguarderanno app e giochi Android. Esiste forse un modo migliore per inaugurare la settimana? L'articolo Un mare di offerte sul Google Play Store: ecco le migliori su app e giochi Android proviene da TuttoAndroid.

Calciomercato Fiorentina – Chiesa conteso tra Inter e Juventus - la società fa chiarezza : Ecco il futuro dell’esterno viola : Federico Chiesa conteso fra Inter e Juventus, ma la Fiorentina non ci sta: la società toscana fa chiarezza sul futuro del suo gioiellino La situazione in casa Fiorentina è alquanto caotica. Negli ultimi giorni, la notizia del cambio di proprietà, con Rocco Commisso pronto a subentrare ai Della Valle, ha dato uno scossone ad un ambiente abbastanza giù di morale dopo il pessimo finale della stagione appena conclusa. Una stagione ben al di ...

Giovanni Toti lascia Forza Italia - colpo per Silvio Berlusconi : Ecco chi segue il governatore : Il dado è tratto, lo strappo è compiuto: dopo mesi di polemiche e cannoneggiamento con Silvio Berlusconi, Giovanni Toti è a un passo dal lasciare Forza Italia per fondare un suo movimento. Anche nella mattinata di lunedì 3 maggio, il governatore della Liguria ha spiegato che "affiancheremo all'amico

Calciomercato Lazio – Inzaghi rinnova e chiede 2 colpi per reparto! Ecco i nomi di Tare : e su Milinkovic-Savic e Luis Alberto… : Simone Inzaghi rinnova con la Lazio fino al 2021 e chiede due colpi per reparto al ds Tare: Ecco i nomi caldi. L’allenatore biancoceleste vuole anche garanzie su Milinkovic-Savic e Luis Alberto Simone Inzaghi ha legato il suo rapporto professionale alla Lazio fino al 2021. L’allenatore biancoceleste ha accettato il rinnovo del contratto proposto dalla società capitolina, chiedendo però nuovi acquisti per migliorare la rosa. Il ...

Nuovo allenatore Juventus - Sarri o Guardiola? Ecco chi è in vantaggio : Nuovo allenatore Juventus – Il tempo dell’attesa volge al termine: le finali europee sono ormai alle spalle ed ora per la Juventus è arrivato il momento della decisione. Chi per il dopo Allegri? Sarri resta in prima fila, staccato dagli altri pretendenti: il tecnico toscano è tornato in Italia in attesa di capire quel che sarà di lui, anche […] More

Cannabis light - i prodotti a rischio e i danni economici : Ecco le sei conseguenze della sentenza della Cassazione : Vendere i derivati della Cannabis con “effetto drogante” è reato. A dirlo è la sentenza emessa giovedì dalle sezioni unite penali della Cassazione. Una decisione che è andata a definire l’ambito di applicazione della legge 242 del 2016, quella cioè inerente alla “promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa”, ma che ha lasciato molti commercianti con diversi punti interrogativi. Secondo il provvedimento ...

Chiesa-Quagliarella-Insigne : Ecco il tridente della Nazionale : Si è svolto il primo allenamento a Coverciano per la Nazionale di Mancini in preparazione delle partite contro la Grecia