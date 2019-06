Dragon Quest Walk sarà il Pokémon Go della serie? Annunciato per dispositivi mobile

Il film d'animazione in computer grafica Dragon Quest Your Story riceve il primo trailer : Il primo trailer per il prossimo film anime Dragon Quest Your Story è stato pubblicato da poco. Come riporta Dualshockers, la pellicola adatta Dragon Quest V: Hand of the Heavenly Bride e verrà lanciato nei cinema giapponesi il 2 agosto. Un elemento sorprendente di Questo film è il modo in cui vengono utilizzati disegni diversi da quelli di Akira Toriyama (Dragon Ball), il che rende la pellicola molto più simile a una produzione americana. ...