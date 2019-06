Dopo lo scontro tra la crociera e il battello a Venezia | arriva quello tra Lega e M5s

Scontro a Venezia fra nave da crociera e battello turistico le verifiche dei vvf Dopo l'incidente : Molo San Basilio: una nave da crociera scarroccia andando ad urtare la banchina e colpendo un’imbarcazione turistica. Sul posto motobarche e sommozzatori dei Vigili del fuoco / fonte Vigili del Fuoco Agenzia Vista vigili del fuoco nave Scontro ? Luoghi: Venezia ...

Ecco la lettera inviata da Tria alla Ue Dopo lo scontro nel governo : Una prima versione della lettera che il Mef in serata ha spedito a Bruxelles in risposta alle richieste della Commissione viene contestata dal M5S che chiede un vertice urgente a Conte. Poi Palazzo Chigi precisa: la bozza circolata non è quella definitiva...

Tria invia la lettera alla Ue Dopo lo scontro nel Governo : Una prima versione della lettera che il Mef in serata ha spedito a Bruxelles in risposta alle richieste della Commissione viene contestata dal M5S che chiede un vertice urgente a Conte. Poi Palazzo Chigi precisa: la bozza circolata non è quella definitiva...

Auto in fiamme Dopo lo scontro! Incidente stradale a Forlimpopoli - muore 63enne : Incidente nella notte di sabato 25 maggio sulla circonvallazione di Forlimpopoli (Forlì-Cesena). Nello schianto è morta una donna di 63 anni, Fiorella Mazzoni. La sua Auto è finita in una scarpata dopo essere stata tamponata da un veicolo con a bordo due giovani. dopo lo scontro uno dei veicoli ha preso fuoco. La dinamica è ancora da ricostruire nei dettagli ma, secondo quanto si apprende, la Fiat Panda a bordo della quale si trovava la 63enne ...

Cdm rinviato Dopo lo scontro - Conte : «Dubbi del Colle su Decreto sicurezza bis» - Salvini : «Dimmi quali» : Esile tregua dopo il muro contro muro sul Decreto sicurezza bis nel lungo Consiglio dei ministri sospeso a mezzanotte e mezzo e quindi rinviato quando sembrava che si proseguisse ad oltranza....

Giordana e Tish spaccano il Web Dopo ultimo scontro : “Moderate i termini” : Serale Amici 18, Tish e Giordana: è ancora guerra! Lo scontro infinito tra Tish e Giordana di Amici 2019 non è ancora volto al termine. Forse finirà nella semifinale di sabato 18 maggio. Continuano ad attaccarsi, le due cantanti: Tish è convinta di essere più personale e riconoscibile di Giordana Angi mentre quest’ultima che abbia […] L'articolo Giordana e Tish spaccano il Web dopo ultimo scontro: “Moderate i termini” ...

Grande Fratello - Francesca Cipriani in lacrime Dopo lo scontro con Valentina Vignali : ecco cosa è successo : Francesca Cipriani è entrata nella casa del Grande Fratello per confrontarsi con Valentina Vignali che durante la settimana l’aveva definita una “stupida”. Un’offesa che la showgirl non ha potuto ignorare e di cui ha chiesto conto alla cestista: “Non si danno giudizi se non si conoscono le persone, è un errore”, le ha detto. Poi la Cipriani ha insistito tenendo il punto e cercando di far capire alla Vignali ...

Zed invita Francesco Renga in concerto a Brescia Dopo lo scontro con Salzano : Zed invita Francesco Renga al Teatro Morato di Brescia, per un concerto della sua tournée. Il tour di Francesco Renga a sostegno del disco L'altra metà è gestito ed organizzato dall'agenzia di eventi F&P Group che fa capo al tanto chiacchierato Ferdinando Salzano - che gestisce tra gli altri Claudio Baglioni. Di lui se n'è parlato molto nel periodo sanremese, in quanto accusato di aver scelto un cast di Campioni ed ospiti a sua immagine e ...

U&D - Manuel Galiano minacciato di morte Dopo uno scontro social con Giulio Raselli : Giulia Cavaglia, anche se è ad un passo dalla scelta finale, sembra essere piuttosto combattuta. La tronista è molto attratta da Manuel Galiano, ma allo stesso tempo si trova bene anche con Giulio Raselli. La bella torinese vede in entrambi i suoi corteggiatori le caratteristiche dell'uomo ideale. I due corteggiatori di Uomini e Donne nelle scorse ore si sono resi protagonisti di un duro scontro sui social e Galiano sembra aver avuto la ...

Liverpool - paura per Salah : l’egiziano sviene Dopo uno scontro-shock [VIDEO] : Momo Salah è stato lo sfortunato protagonista di uno scontro bruttissimo con un avversario che lo ha costretto a lasciare il campo Momo Salah ha fatto prendere un discreto spavento ai tifosi del Liverpool durante la gara contro il Newcastle. Il centravanti egiziano a seguito di uno scontro con un avversario, è stramazzato al suolo apparentemente senza sensi. Il calciatore è stato subito soccorso dai medici e poco dopo si è ripreso, uscendo ...

Eliana Michelazzo piange da Barbara D'Urso Dopo lo scontro con Favoloso e Signoretti : Durante la puntata trasmessa ieri di Live - Non è la D'Urso, la manager di Pamela Prati è tornata in studio per difendere la sua assistita in merito alle presunte nozze con Marco Caltagirone. Eliana Michelazzo dopo un duro faccia a faccia con Riccardo Signoretti e Luigi Favoloso è scoppiata in lacrime per la tensione accumulata in questo periodo. Il giallo sul matrimonio del duo Prati-Caltagirone giorno dopo giorno diventa sempre più intrigante ...

Amici : è scontro tra Alberto e Mameli Dopo l’eliminazione di Valentina. Ecco cosa è accaduto : Che tra Alberto Urso e Mameli non scorra più buon sangue è evidente, visto che ad Amici 2019 il secondo non ha mai perso occasione per sminuire il bel canto sottolineando che la musica... L'articolo Amici: è scontro tra Alberto e Mameli dopo l’eliminazione di Valentina. Ecco cosa è accaduto proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Alberto Urso distrugge Mameli Dopo eliminazione Valentina : è scontro ad Amici : Alberto Urso e Mameli, continua lo scontro ad Amici 2019 Che tra Alberto Urso e Mameli non scorra più buon sangue è evidente, visto che ad Amici 2019 il secondo non ha mai perso occasione per sminuire il bel canto sottolineando che la musica non sia fatta solo di acuti ma anche di altro; Alberto, […] L'articolo Alberto Urso distrugge Mameli dopo eliminazione Valentina: è scontro ad Amici proviene da Gossip e Tv.

Scontro Eca-Leghe Dopo la lettera di Agnelli : “No alle Coppe europee nel fine settimana” : Scontro Eca-Leghe dopo la lettera di Agnelli: Come saranno in futuro i campionati nazionali? E la Superchampions dominerà la scena europea? Se ne discute tanto in questi giorni, e se ne discuterà a lungo sino a questa estate, cercando un accordo non facile fra Eca, Uefa e Leghe europee. Chi organizza è la Uefa, chi investe i club (rappresentati dall’Eca), ma le Leghe europee non ci stanno a fare la parte dei comprimari e danno ...