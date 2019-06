Diego Armando Maradona ricoverato | per lui cure sperimentali contro la malattia che lo

Diego Armando Maratona in una clinica per curare l’insonnia - sonno indotto per 4 giorni : Diego Armando Maratona è entrato in una clinica di Buenos Aires per curare l’insonnia, un problema che lo affligge già da diverso tempo e che non era riuscito a risolvere adottando dei farmaci specifici. El Pibe de Oro si è sottoposto a una nuova terapia come riporta Il Mattino: un sonno indotto da farmaci per 4 giorni e 4 notti. Non si tratta del primo problema di salute dell’ex calciatore del Napoli che la scorsa estate venne colto ...

Messico - sfuma il sogno promozione dei Dorados di Diego Armando Maradona : I Dorados di Diego Armando Maradona hanno perso contro l’Atletico San Luis venendo dunque estromessi dalla corsa alla Prima Divisione messicana Con la sconfitta per 1-0 nella gara di ritorno contro l’Atletico San Luis (era finita 1-1 all’andata), i Dorados allenati da Diego Armando Maradona devono dire addio al sogno di raggiungere la Prima Divisione messicana. A condannare la squadra del campionissimo argentino nella ...

Maradona - la famiglia si amplia : Diego Armando jr e la moglie Nunzia aspettano un altro bebè : «Quegli anni sono stati anni bui nella vita di mio padre. Se sono miei fratelli bene, non ho nessun tipo di problema». Diego Armando Maradona Jr., figlio di Diego Maradona, commenta a...

Maradona ha altri 5 figli? La reazione di Diego Armando Junior a Domenica Live : Maradona ha altri figli non riconosciuti: Diego Armando Junior parla a Domenica Live Barbara d’Urso è tornata ad occuparsi di Diego Armando Maradona a Domenica Live. Nell’ultimo periodo è trapelato che il calciatore potrebbe avere altri figli, ben cinque. Per la precisione 4 a Cuba, concepiti nei primi anni Duemila. Il quinto figlio, Santiago, sarebbe […] L'articolo Maradona ha altri 5 figli? La reazione di Diego Armando Junior ...

Domenica Live - Diego Armando Maradona Jr. sui presunti altri figli del padre : "Se sono miei fratelli - ben vengano" : A Domenica Live, sono stati ospiti Diego Armando Maradona Jr. e Nunzia Pennino insieme al piccolo Diego Matias Maradona. Dopo una clip incentrato sulla nascita del bimbo della coppia, Nunzia ha rivelato di essere a tre mesi di gravidanza (aspetta il secondogenito):"Noi volevamo far crescere Diego con un altro fratellino... o sorellina di poca differenza d'età"prosegui la letturaDomenica Live, Diego Armando Maradona Jr. sui presunti altri ...

Grande Fratello 16 - Nunzia Pennino è incinta : la moglie di Diego Armando Maradona Jr inizialmente doveva essere tra i concorrenti : "Da un po' di mesi io Nunzia e Diego ci sentiamo. Io so che a Nunzia sarebbe piaciuto -e anche me- essere concorrente della casa del Grande Fratello. Poi, un giorno, mi telefona Nunzia e mi dice "Mi sa che non posso entrare, ho fatto il test, aspetto un bambino". Le ho detto "Ma è una cosa bellissima!"Queste le parole di Barbara d'Urso al termine dell'ospitata di Diego Armando Maradona Jr. e Nunzia Pennino nella puntata di Domenica Live, ...