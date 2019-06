Di Maio | “noi siamo sempre stati leali”

lineapress

(Di lunedì 3 giugno 2019) Stop agli attacchi ai ministri, ricercare un clima costruttivo per portare avanti le riforme già avviate da questo esecutivo. Arriva la risposta di Luigi Dia Matteo Salvini ed al premier Giuseppe Conte. Non è il momento di proporre temi divisivi mai condivisi dal contratto. Dirisponde via Facebook partendo da due cose importanti: “Ci sono due cose importanti dal punto di vista umano: chiedo finiscano gli attacchi ai ministri del Movimento 5 Stelle, rispettando il lavoro di ognuno e, siccome nel contratto c’e’ ancora tantissimo da fare, non e’ certamente il momento per proporre temi divisivi mai condivisi fuori dal contratto”. Il Movimento 5 Stelle è la prima forza politica di maggioranza ed hasostenuto l’operato di questo governo. Pertanto continuerà nel suo percorso di lealtà perchè c’è ancora tanto da fare: “Il ...

CarloCalenda : Mai così! Non una parola sullo scandalo Montante, un cambiamento di rotta continuo, prima Boccia fa la corte alla… - meb : Negli anni in cui abbiamo governato noi, la parola spread è uscita dal vocabolario: siamo scesi sotto quota 100, me… - riccardo_fra : Con Di Maio il #M5S è al Governo, abbiamo realizzato il reddito di cittadinanza e altre moltissime misure a 5 Stell… -