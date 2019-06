Destiny 2 | una serie di inquietanti sussurri sono stati segnalati da vari giocatori

eurogamer

(Di lunedì 3 giugno 2019) La Stagione della Ricchezza arriva domani in2, ma ihanno scoperto qualcosa di molto inquietante all'interno del gioco.C'è un video che sta facendo il giro del web dedicato proprio al gioco di Bungie. Come riporta Forbes, l'utente MP Slowly è riuscito a captare unadiche ha registrato nel video che potrete visionare in calcio a questo articolo. Questiformerebbero la frase "I saw what happened", ovvero "Ho visto ciò che è successo".Attualmente non sappiamo se questilegati a qualche evento che arriverà con la Stagione della Ricchezza. All'interno di Reddit un community manager di Bungie ha semplicemente risposto con una faccina sorniona alle diverse ipotesi pubblicate dai fan.Leggi altro...

