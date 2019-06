Debutta la nuova maturità per 470 mila studenti | guida all’esame 2019

ilfogliettone

(Di lunedì 3 giugno 2019) Conto alla rovescia per la maturita'. Tra poco piu' di due settimane, circa 470affronteranno l'esame di Stato, ricco di novita'. La principale riguardera' la seconda prova scritta, da quest'anno con due materie, in base all'indirizzo di studio. Non ci sara' piu' il 'quizzone', cioe' la prova scritta multidisciplinare, e scomparira' all'orale la tesina. Al suo posto glidovranno scegliere lo spunto da cui iniziare il colloquio sulla base di tre proposte fatte dalle commissioni esaminatrici.La prima prova scritta, quella di italiano, si svolgera' mercoledi' 19 giugno. Tra le tracce non ci sara' il tradizionale tema di storia. Glisi dovranno, invece, misurare con tre tipologie di prove (tipologia A, due tracce - analisi del testo; tipologia B, tre tracce - analisi e produzione di un testo argomentativo; tipologia C, due tracce - riflessione ...

