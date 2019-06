Death Stranding | il personaggio di Cliff è un accanito fumatore a causa di Mads Mikkelsen

Hideo Kojima è soddisfatto dell'accoglienza riservata a Death Stranding e lancia una frecciata a Konami : "non ho perso niente" : Death Stranding si è finalmente rivelato nel lungo trailer pubblicato pochi giorni fa, dove è stata anche annunciata la data di uscita dell'attesissimo gioco.In seguito alla visione del filmato, la rete è stata invasa dalle numerosissime reazioni dei fan che hanno soddisfatto Hideo Kojima.Attraverso l'account Twitter ufficiale, il game designer ha voluto ringraziare i giocatori per l'accoglienza riservata a Death Stranding e, allo stesso tempo, ...

Hideo Kojima : "nel gennaio 2016 Death Stranding esisteva solo nella mia testa" : Lo sviluppatore di Death Stranding, Hideo Kojima, ha rivelato i traguardi che considera fondamentali del suo studio - Kojima Productions - e del suo ambizioso e misterioso gioco, riporta Eurogamer.net."Nel gennaio 2016, Death Stranding esisteva solo nel mio cervello, ora è diventato reale e sono stato in grado di annunciare il giorno dell'uscita, grazie a tutti i ragazzi di Guerilla Games, che hanno offerto gentilmente il loro engine", ha detto ...

Death Stranding senza limiti - libertà estrema concessa ai giocatori? : L'ultima settimana è stata indubbiamente densa di avvenimenti per Death Stranding. Il titolo patrocinato da uno degli uomini in assoluto più in vista dell'industria videoludica, Hideo Kojima, si è infatti palesato in tutto il suo splendore in un nuovo reveal del suo gameplay: un filmato lungo quasi nove minuti (potete visionarlo all'interno di questo nostro articolo) che fa un po' una panoramica dei diversi elementi presenti nel gioco - dalle ...

Death Stranding non sarà un gioco stealth - spiega Hideo Kojima : Nonostante il corposo trailer di annuncio con tanto di data di lancio e sequenze di gioco, l'idea che ci possiamo fare riguardo al gameplay di Death Stranding è ancora abbastanza fumosa.Ebbene, negli ultimi tempi ne sappiamo qualcosa di più grazie ai diversi trailer e dichiarazioni di Kojima, ma ci sono degli elementi ancora molto lacunosi e farsi un'idea sbagliata del gioco, giudicando dai trailer, è cosa facile.Per questo motivo Hideo Kojima ...

Death Stranding sarà un titolo open world : Da quando il trailer di Death Stranding è uscito, ulteriori dettagli si stanno aggiungendo di giorno in giorno.Questa volta è proprio Hideo Kojima a svelare che il suo sarà un gioco dalle meccaniche open world. Quanto la mappa sarà grande è un dettaglio che ancora deve essere rivelato, tuttavia Kojima assicura che tutto quello che vedrete sarà esplorabile e non sarà semplicemente uno scenario.Ed è proprio attraverso il profilo Twitter del game ...

Death Stranding segnerà la storia dei videogiochi? : Dopo un’attesa a dir poco frustrante, fatta di messaggi social e video propinatici con il contagocce, Hideo Kojima ha finalmente dissolto (parte) del velo che avvolgeva il suo Death Stranding, ovvero l’attesissima esclusiva PlayStation 4 che segnerà il suo totale distacco col passato, e con il suo divorzio da Konami. L’evento in sé è stato incredibile, perché migliaia di giocatori si sono radunati in una stream su Twitch in ...

In Death Stranding Guillermo del Toro e Nicolas Winding Refn non interpreteranno i loro personaggi : Lo spettacolare trailer di Death Stranding ha confermato le apparizioni di Guillermo del Toro e Nicolas Winding Refn nel prossimo ambizioso gioco di Hideo Kojima. Ma, in realtà, saranno letteralmente solo questo: delle apparizioni.In un tweet riportato da IGN, Kojima ha spiegato che Winding Refn ha fatto scansionare il suo volto e il suo corpo per il personaggio Heartman del gioco, ma che un altro attore è responsabile della sua interpretazione ...

Death Stranding potrebbe arrivare anche su PC : Finalmente abbiamo appreso la data di uscita di Death Stranding nell'epico trailer pubblicato nella giornata di ieri, ma non solo. Infatti, in seguito sono arrivate tantissime informazioni sul gioco, compresi i dettagli sulle varie edizioni e una spiegazione di "cos'è" Death Stranding secondo Hideo Kojima.Il titolo, come saprete, è previsto in esclusiva per PS4, ma secondo Antonio Fucito, noto esponente della stampa specializzata italiana, si ...

Death Stranding : annunciate le varie edizioni disponibili per il pre-order : Come riportato su PlayStation Blog, sono state annunciate le varie edizioni e versioni di Death Stranding in arrivo a novembre, ora disponibili per il preordine.Le offerte includono la versione Special Edition, Digital Deluxe Edition e Collector's Edition, ciascuna disponibile per il preordine.Tutte le versioni, visibili qui sotto, includono bonus di gioco.Leggi altro...

Sognando Death Stranding - articolo : "Ma è un simulatore di camminata!". "Uscirà nel duemilamai". "Nessuno ha ancora capito nulla di cosa sia Death Stranding". Se state seguendo lo sviluppo della nuova esclusiva Sony firmata Hideo Kojima, vi sarà capitato almeno un centinaio di volte di leggere frasi di questo genere. Nel corso degli ultimi mesi, infatti, decine di sviluppatori hanno scatenato le reazioni della community dopo aver commentato in modo lapidario le fugaci occhiate ...

Uscita di Death Stranding su PS4 : tutte le edizioni speciali del gioco e i prezzi ufficiali : Ora è finalmente ufficiale, l'Uscita di Death Stranding è fissata per il mese di novembre di quest'anno, giorno 8 ad essere precisi. Una data che un po' tutti i possessori di PlayStation 4 attendevano di scoprire da tempo, e che avranno di certo già cerchiato a più tinte di rosso sui propri calendari. Solo una manciata di mesi ci separa quindi dalla prossima esclusiva Sony, che porta la firma di Hideo Kojima, già creatore della saga di Metal ...

I personaggi chiave di Death Stranding si mostrano in alcune immagini promozionali : Dopo l'annuncio della data di uscita di Death Stranding, il director Hideo Kojima su Twitter ha iniziato a pubblicare alcuni nuovi materiali promozionali per l'attesissimo gioco.Le nuove immagini condivise da Kojima sono dei poster dedicati a ciascuno dei personaggi di Death Stranding, riporta Dualshockers. In passato, questi stessi poster sono stati pubblicati insieme alla rivelazione di altri personaggi nel gioco, ma il nuovo trailer ha ...

Che cos'è Death Stranding? Ce lo spiega Hideo Kojima : Ieri è sicuramente stata la giornata di Death Stranding con la pubblicazione di un nuovo lungo trailer con sequenze di gameplay che ha anche rivelato la data di uscita dell'esclusiva PS4 ideata dall'apprezzatissimo Hideo Kojima. L'opera dell'iconico autore sarà disponibile a partire dall'8 novembre ma nonostante le molte nuove informazioni i punti di domanda non mancano di certo.Il trailer, come da tradizione criptico, alimenta l'interesse ma ...