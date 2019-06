Da tagli | welfare e sconti fiscali dote di 12 miliardi per la manovra

Lettera Ue - mercoledì risponde Bruxelles. Salvini : “Vedremo chi ha testa più dura”. Di Maio : “No tagli al welfare - bene” : La Commissione Ue ha cominciato l’analisi della Lettera di risposta dell’Italia ai rilievi sul debito e prepara le conclusioni. “Vedremo chi avrà la testa più dura“, commenta Matteo Salvini da Potenza, durante un comizio a sostegno del candidato sindaco del centrodestra. Mentre, dopo il caos scatenato dalle bozze circolate nel pomeriggio di venerdì con i riferimenti a risparmi su welfare, reddito di cittadinanza o quota 100, ...

Il Tesoro si arrende : i tagli al welfare fuori dalla lettera Ue : Ci mancavano solo le manine a complicare la vita alla maggioranza giallo-verde. Doveva essere la giornata della risposta orgogliosa del governo alla Commissione europea, si è trasformata nella dolorosa resa dei conti fra due partiti che fanno sempre più fatica a condividere la responsabilità dell’esecutivo....

Dopo il giallo e le smentite del Mef - Tria invia la lettera all’Ue : saltano i tagli al welfare : Economia stagnante, spread che vola fino a quota 293, con i titoli a breve termine che quasi fanno peggio della Grecia, borse in tensione soprattutto per l’annuncio di Donald Trump di una nuova `guerra dei dazi´, stavolta con il Messico. È in questa cornice già di per sé preoccupante che in Italia si consuma un vero e proprio `giallo´ sulla rispost...

Tria alla Commissione UE : "tagli a politiche welfare". Di Maio : "M5S non ne sa nulla" : È pronta la lettera di risposta che il Ministro dell'Economia Giovanni Tria dovrà inviare entro la mezzanotte di oggi alla Commissione Europea, 48 ore dopo la missiva in cui i commissari UE Valdis Dombrovskis e Pierre Moscovici facevano notare all'Italia di non aver fatto sufficienti progressi per rispettare il criterio del debito nel 2018.L'AndKronos rivela oggi in anteprima che nella missiva di risposta Tria anticipa la riduzione della ...

Lettera Ue - Tria : “tagli alle politiche welfare nel triennio 2020-2022”. Di Maio interviene : “Testo non condiviso” : «Dal lato della spesa, il governo sta avviando una nuova revisione della spesa. Riteniamo che sarà possibile ridurre le proiezioni di spesa per le nuove politiche in materia di welfare nel periodo 2020-2022». È questo uno dei passaggi della Lettera che verrà inviata alla commissione europea. La Lettera è stata preparata ieri durante il vertice che ...

La lettera di Tria all’Ue : “tagli a spese welfare”. Ma Di Maio : “Rdc e quota 100 non si toccano” : Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, annuncia un taglio di "spesa per le nuove politiche in materia di welfare", con riferimento a reddito di cittadinanza e quota 100, nella lettera di risposta alla Commissione europea. Ma Di Maio replica duramente: "La lettera preparata dal ministro Tria con la Lega? Il M5s non ne sa nulla, non ce ne siamo occupati noi, non è stata condivisa con noi. Sicuramente noi non tagliamo le spese sociali, né ...

