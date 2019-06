Crotone | Di Carmine nome nuovo per l' attacco rossoblu

Blastingnews

(Di lunedì 3 giugno 2019) Tutto fermo ma solo apparentemente in cadetteria, con il torneo che, nella serata di domenica 2 giugno, ha emesso unverdetto: il Verona promosso in Serie A. La formazione guidata dal tecnico Alfredo Aglietti, subentrato a Fabio Grosso, è riuscita a dare vita a una vera e propria rimonta nel match casalingo contro il Cittadella. Il 2-0 del Tombolato è stato ribaltato con un 3-0 al Bentegodi, mandando in estasi il nutrito pubblico di casa. Nonostante la promozione, uno dei protagonisti della serata, l'attaccante Samuel Di, potrebbe cambiare maglia nella prossima stagione rimanendo in Serie B.in cerca di una punta Il profilo di Samuel Disarebbe stato accostato nelle ultime ore alla formazione del. La squadra, reduce da un campionato di grandi sofferenze, era partita in estate con il dichiarato obiettivo di tornare velocemente in Serie A, un ...

