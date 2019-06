Crimini contro l' umanità | denunciati all' Aja anche Salvini | Renzi | Minniti e Gentiloni

Blastingnews

(Di lunedì 3 giugno 2019) C'è sempre la questione migranti ad occupare le prime pagine delle cronache internazionali. La novità è che stavolta non c'è uno spolitico ad animare i dibattiti, ma l'esposto alla Corte penale internazionale dell'Aja messo in atto dall'esperto di internazionale dell’Istituto di studi politici di Parigi, l’israeliano Omer Shatz, e dal giornalista franco-spagnolo Juan Branco, consigliere di WikiLeaks. L'altra novità è che le parti politiche non sono in contrapposizione, ma finiscono tutte nello stesso calderone. Quello deinelle 250 pagine di dossier fornito al tribunale olandese. L'accusa è grave, dato che si parla dil'e che, in Italia, riguarda personalità politiche importanti. Nomi importanti nel calderone Al centro dell'esposto ci sarebbero le politiche migratorie messe in atto dall'Unione Europea, riguardo tutta l'area del Mediterraneo. Ci ...

