Costumi e copricostumi | istruzioni per l’uso

(Di lunedì 3 giugno 2019) Cosa mettersi in spiaggia che sia carino e comodo quando non si vuole stare in costume? Un copricostume! Una volta era necessario che fosse coordinato al costume da bagno, adesso non è più così. Vediamo qualche consiglio per indossarli con stile ed essere chic anche al mare! Caftano e bikini Verdissima, cappello Woolrich, borsa Muun, occhiali Tommy Hilfiger, crema Avènee copri: l’abito lungo Se non amate scoprirvi troppo, un abito lungo in garza di cotone o in lino è l’ideale per restare fresche coprendo addome, braccia e gambe. Sceglietelo sempre in colori chiari e luminosi e abbinatelo ad una shopper in paglia, in modo da ottenere un’allure da Costa Azzurra! Fonte Pintereste copri: l’abito bohémien Personalmente lo adoro: fresco, leggero, è perfetto per voi se preferite scoprire le gambe e non esibire troppo braccia e addome. Le ...

