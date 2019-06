Cosa ha detto Giuseppe Conte nella conferenza stampa sul futuro del governo

Luca Onestini contro il Grande Fratello ecco Cosa ha detto : Luca Onestini torna sui social per parlare del Fratello Gianmarco e di come viene trattato all’interno del “GF “, condotto da Barbara D’Urso. Gianmarco, al contrario di altri concorrenti, non ha ricevuto sorprese né tantomeno visite dei parenti. Sul social l’ex tronista in una storie prende appunto le parti del Fratello: “Ha ragione ad essere deluso e arrabbiato. Il programma è iniziato da due mesi e solo due persone non hanno ricevuto una ...

Cosa ha detto di nuovo Robert Mueller su Trump e il Russiagate : Il procuratore speciale Robert Mueller (foto: Alex Wong/Getty Images) Il super procuratore Robert Mueller, che negli ultimi due anni ha condotto l’indagine sul Russiagate, ovvero sulle presunte interferenze russe sulle presidenziali americane del 2016, ha deciso di rompere il silenzio e di parlare in prima persona del caso. Il discorso è durato in tutto una decina di minuti e si è rifatto a quanto si era già detto e scritto del rapporto, ...

Storia di una Cosa che Gianni Cuperlo non ha mai detto : Il parlamentare del PD è stato criticato e insultato sui social perché alcuni giornali hanno riportato male una sua frase sul risultato della Lega in Sardegna

Luigi Di Maio - la bomba di Franco Bechis : "Cosa ha detto davvero - cos'ha da temere Salvini" : Cosa ha voluto dire, Luigi Di Maio, nell'attesissima conferenza stampa all'indomani del tracollo M5s alle Elezioni Europee? Volto tirato, messaggi criptici. Rivolgendosi alla Lega e a Matteo Salvini ha affermato che fermerà le proposte "estreme" e quelle che possono "favorire privilegi e illegalità"

Liverpool-Barcellona - la sorprendente rivelazione di Milner : “ecco Cosa mi ha detto Messi nel tunnel” : Il centrocampista del Liverpool è tornato a parlare del doppio confronto di Champions con il Barcellona, facendo una sorprendente rivelazione su Messi Manca davvero pochissimo all’attesissima finale di Champions League che, al Wanda Metropolitano di Madrid, vedrà sfidarsi Tottenham e Liverpool. AFP/LaPresse Un confronto tutto inglese tra due squadre che puntano ad alzare al cielo il trofeo, impreziosendo una stagione finora avara di ...

Un posto al sole - Ludovica Nasti : “Ecco Cosa mi hanno detto gli altri attori” : Un posto al sole: Ludovica Nasti pronta al debutto Un posto al sole. Nella longeva e più che famosa soap di Rai Tre, in onda da ormai tantissimi anni, sta per debuttare Ludovica Nasti. La dodicenne diventata famosa grazie a L’amica geniale. Lila, questo il nome del suo personaggio all’interno della serie tv seguita e […] L'articolo Un posto al sole, Ludovica Nasti: “Ecco cosa mi hanno detto gli altri attori” ...

Che tempo che fa - Heather Parisi mette in imbarazzo Fabio Fazio : ecco Cosa ha detto : Una scatenatissima Heather Parisi è tornata in tv su Rai 1 ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa. La showgirl ha fatto il suo ingresso salutando il pubblico con il pugno chiuso: “questo gesto è per la difesa dei diritti e dei diversi, non facciamo equivoci!”, ha precisato rivelando poi che alcune mosse del balletto di una delle sue più celebri canzoni, Disco Bambina, erano in realtà un saluto in codice per i suoi amici gay. Non ...

Amici 2019 - l’ironia di Maria De Filippi su Barbara D’Urso e sul caso del momento : ecco Cosa ha detto : Televisione Amici 2019, Giordana, Alberto, Rafael e Vincenzo. Baci gay mentre canta Renato Zero e la battuta sottovoce di Loredana Berté a Romina Power di Andrea Conti Siparietto ironico ieri sera durante il serale di Amici. L’occasione è stato un gioco, quello della “cabina telefonica” con protagonista Sabrina Ferilli che ha ...

Il principe Harry ha detto la Cosa più dolce sul figlio Archie : Awww The post Il principe Harry ha detto la cosa più dolce sul figlio Archie appeared first on News Mtv Italia.

Taylor Swift si è pentita di qualCosa che aveva detto sull’ex Joe Jonas : Un'intervista che risale a ben 11 anni fa The post Taylor Swift si è pentita di qualcosa che aveva detto sull’ex Joe Jonas appeared first on News Mtv Italia.

Grande Fratello : le ragazze sparlano di Mila Suarez! ‘Faccia da…’ leggi Cosa hanno detto : Francesca De Andrè, Guendalina Canessa e Valentina Vignali al Grande Fratello hanno sparlato di Mila Suarez (e questa non è una novità), ma al contrario delle altre volte ieri sera si sono lasciate andare a... L'articolo Grande Fratello: le ragazze sparlano di Mila Suarez! ‘Faccia da…’ leggi cosa hanno detto proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Verissimo - Pamela Prati lascia lo studio : Cosa le ha detto la Toffanin per scatenare tanta rabbia : Si sta registrando in questi minuti la puntata di Verissimo con ospite Pamela Prati insieme con la manager-agente Eliana Michelazzo. Lo scrive Riccardo Signoretti su Facebook. "Andrà in onda sabato ma posso anticipare i contenuti dello scontro tra la Prati e la padrona di casa". La conduttrice Silvi

Otto e Mezzo - dopo la trasmissione Matteo Salvini ridicolizza Lilli Gruber : "Sapete Cosa mi ha detto?" : Matteo Salvini non ha fatto in tempo a lasciare lo studio di Otto e Mezzo, che dal palco del comizio di Ascoli Piceno ha lanciato un nuovo attacco contro Lilli Gruber. Eppure alla fine dell'intervista di mercoledì 8 maggio i due sembravano aver fatto di nuovo pace, o almeno Salvini ci aveva provato

Grande Fratello – Gessica Notaro su Francesca De André : “Quello che ha detto è grave - vanno presi provvedimenti”. Leggi Cosa ha detto : Sta per abbattersi una nuova bufera sul Grande Fratello 16: le parole di Francesca De André sul fidanzato Giorgio non sono passate inosservate. Il pubblico del reality show ieri sera stessa si è fatto... L'articolo Grande Fratello – Gessica Notaro su Francesca De André: “Quello che ha detto è grave, vanno presi provvedimenti”. Leggi cosa ha detto proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.