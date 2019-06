Cosa ha detto Conte nella conferenza stampa convocata a Palazzo Chigi

wired

(Di lunedì 3 giugno 2019) Giuseppe(foto: Fabio Cimaglia / LaPresse) L’esperienza di governo di Giuseppepotrebbe finire a poco più di un anno di distanza dal suo giuramento al Colle? Non è più solo un retroscena: nel corso di unaSala dei Galeoni, a, il premier ha evocato per la prima volta le sue dimissioni. “Non mi presterò a vivacchiare o a galleggiare”, ha dichiarato. “Se non ci sono le condizioni per andare avanti, rimetterò il mandato nelle mani del presidente della Repubblica”. Nei giornali si parlava da tempo del suo snto e di un possibile passo indietro a causa degli scontri continui tra Lega e Movimento 5 stelle, i due partner di governo. Non ci si aspettava però che il premier avrebbe ufficializzato la sua posizione con un intervento pubblico – inusuale, per la verità: di norma queste posizioni si sanano in Consiglio dei ministri – a tratti ...

