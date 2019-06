Conte | oggi il «discorso agli italiani» | «Ho cose importanti da dire»

Governo in crisi : Conte oggi dirà 'cose importanti' - ma Salvini forse guarda già al voto : Con la crisi tra le due forze di Governo che sembra ormai a un passo, Conte ha deciso di prendere posizione. Ha infatti comunicato che oggi pomeriggio terrà una conferenza stampa a Palazzo Chigi durante la quale dirà "alcune cose importanti". Secondo le voci che circolano non sarà né un addio né un ultimatum, ma il Premier probabilmente è intenzionato a spiegare la propria posizione e illustrerà le sue condizioni affinché l'esecutivo possa ...

Ziliani : “Dopo Conte e Marotta - all’Inter manca solo Moggi” : Su Il Fatto Quotidiano Paolo Ziliani parla di fine di un’era nel calcio italiano. La Champions “delle imprese impossibili e dei miracoli diventati quotidianità” è finita con la vittoria del Liverpool e “anche da noi, nell’Italietta diventata teatrino di avanspettacolo dopo essere stata per decenni Scala, Opéra e Metropolitan allo stesso tempo, nulla potrà più essere come prima”. Dopo aver avuto solo un credo, ovvero ...

Addio pazza Inter. Noi - interisti per Conte - appoggiamo l’attacco al cuore dell’interismo : Che c’entra la dignità? 5 maggio 2002: uno stempiato e semi-sobrio Antonio Conte urla “Stiamo godendo” ai microfoni di Mamma Rai. Sono le 17:20 a Udine come a Roma, dove la Lazio ha deciso di non scansarsi e Poborsky di improvvisarsi giocatore di pallone. 24 maggio 2020, dopo un campionato di sangue, sudore e VAR (oh se ti avessimo avuta prima, santa VAR), Antonio Conte alza lo scudetto in faccia alla Juventus di Maurizio Sarri. Una ...

Il Content Update 9.10 di Fortnite è in arrivo oggi : Tempo di aggiornamenti per il popolare Fortnite, il Content Update 9.10 è in arrivo nella giornata di oggi e Epic Games ha svelato su Twitter l'orario esatto in cui sarà possibile aggiornare il gioco.Il Content Update introdurrà alcune novità per le modalità Battle Royale, Salva il Mondo e Modalità Creativa e sarà reso disponibile oggi alle ore 14 italiane.Epic ha confermato che non ci sarà alcuna manutenzione e che i server non andranno ...

Di Maio : «Chiesto a Conte un vertice di governo sui dossier» Grillo : «Da oggi Radio Maria» : Rompe il silenzio il vicepremier leader dei 5 Stelle e ammette: «Prendiamo una bella lezione, complimenti a tutti i partiti che hanno avuto un incremento»

Calciomercato - tutte le notizie di oggi – Bomba dalla Spagna - i nomi per l’Inter di Conte - gli acquisti di Sampdoria e Watford e i nomi per il Lecce : Bomba dalla Spagna – La Bomba proveniente dalla Spagna è clamorosa. Secondo As, il difensore del Real Madrid Sergio Ramos potrebbe lasciare i blancos a fine stagione. Come fa sapere il quotidiano sul proprio sito internet, fra le squadre interessate ci sarebbe anche la Juventus. Da quanto riferiscono, sarebbe stato direttamente (APPROFONDIMENTO) nomi INTER DI Conte – l’Inter si prepara per l’ultima giornata del campionato di ...

Moggi : 'Se parte mezza parola - Conte andrà alla Juventus' : Si continua molto a discutere di Juventus in questo finale di stagione, sopratutto perché l'argomento di interesse è il futuro tecnico bianconero. Già da questo weekend potrebbero esserci novità a riguardo, con le indiscrezioni che continuano a rimbalzare fra i vari media sportivi. Sulla panchina bianconera si è soffermato Luciano Moggi, ospite negli studi di SportItalia. Secondo l'ex direttore generale bianconero, una pista che molti media ...

Falcone - Conte : "Oggi è festa legalità" : 10.25 Oggi è la festa della legalità. Ricordiamo chi ha sacrificato la vita per contrastare la mafia". Così il premier Conte agli studenti nel Giardino della memoria, a Capaci. La legge della Mafia è quella"dell'arbitrio della forza e dei soprusi. Il contrasto della mafia è il rispetto dei percorsi democratici". "Non voglio commentare la scelta di chi ha deciso di non venire oggi (...). Le istituzioni devono essere compatte e trasferire questa ...

A. Moggi : 'Nel futuro di Allegri non escludo l’Inter se Conte andasse alla Juve' : Attendiamo l'ultima giornata di campionato, che sarà decisiva per l'assegnazione degli ultimi due posti per la Champions League, altrettanti per l'Europa League, ed infine per sapere chi sarà l'ultima squadra retrocessa in Serie B, con Empoli, Genoa e Fiorentina a giocarsi le ultime chance di permanenza nella massima serie. La maggior parte dei giornali sportivi però sta dando molta rilevanza al mercato, non solo dei giocatori, ma anche degli ...

Alessandro Moggi : 'Conte è ancora un'ipotesi - se può andare alla Juve preferirà tornarci' : Sarà l'argomento principale di questi ultimi giorni di maggio tra i tifosi bianconeri, i quali attendono impazientemente di conoscere la decisione della Juventus sul nuovo tecnico bianconero per la prossima stagione. Ad oggi circolano ancora diversi nomi, tra gli improbabili Guardiola e Klopp, passando per i più "abbordabili" Pochettino, Sarri e Simone Inzaghi. Le ultime indiscrezioni rivelano che sarebbe favorita la pista italiana e, dopo le ...

Matteo Salvini gelato da Giorgetti : "Decreto sicurezza - oggi niente CdM". Il sospetto su Conte : "Sto tornando a Roma per questo". Fulmine a ciel sereno per Matteo Salvini. Il leader della Lega, dopo una mattinata a Bari, si dice fiducioso per l'approvazione-lampo del Decreto sicurezza Bis, stoppato lunedì sera in un tesissimo CdM e modificato in corsa ieri al Viminale. Si parla di una riunione