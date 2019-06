Conte | la conferenza stampa | “Clima elettorale ha inficiato coesione | ma governo ha

Conte la conferenza stampa da Palazzo Chigi – la diretta : “Sabato è stata la festa della Repubblica e il primo compleanno del mio governo”, ha esordito il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. “Nel 2018 abbiamo prestato giuramento. Ricordo che l’insediamento è stato accompagnato da molto entusiasmo sincero da parte della gente comune, e molto scetticismo degli opinionisti che si sono tradotti in annotazioni critiche, appuntate soprattutto su aspetti come aver posto a base ...

La conferenza stampa di Giuseppe Conte sul futuro del governo : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha annunciato che terrà una conferenza stampa da Palazzo Chigi per parlare di "alcune cose importanti", rivolgendosi agli italiani e ai due partiti al governo: Lega e Movimento 5 Stelle. Il messaggio di Conte arriva dopo le elezioni europee e con l'obiettivo di chiarire quale sarà il futuro del governo.Continua a leggere

Conferenza stampa Conte : diretta streaming e tv - dove vederla e orario : Conferenza stampa Conte: diretta streaming e tv, dove vederla e orario Non è stato un annuncio a sorpresa ma certamente sembra un annuncio destinato a fare notizia. Parliamo della convocazione di una Conferenza stampa da parte del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte in programma lunedì 3 giugno 2019. Conferenza stampa Conte, il testo della convocazione È stato lo stesso premier Conte nella prima mattinata a spiegare il senso ...

Conte convoca una conferenza alle 18. Governo in bilico? : Comincia un’altra settimana per il Governo gialloverde che ha appena compiuto un anno. Oggi Giuseppe Conte, terrà una conferenza stampa per chiarire il suo futuro e quello del Governo. Ad annunciarlo è stato lo stesso Premier che, dalla sua pagina Facebook scrive: Oggi alle 18.15 terrò una conferenza stampa a Palazzo Chigi, ho alcune cose importanti da dire a tutti voi. Potrete seguirla in diretta streaming qui sulla mia pagina ...

