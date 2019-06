Conte | Chiarezza subito o rimetto il mandato | non mi presto a vivacchiare

Calciomercato Fiorentina – Chiesa Conteso tra Inter e Juventus - la società fa chiarezza : ecco il futuro dell’esterno viola : Federico Chiesa conteso fra Inter e Juventus, ma la Fiorentina non ci sta: la società toscana fa chiarezza sul futuro del suo gioiellino La situazione in casa Fiorentina è alquanto caotica. Negli ultimi giorni, la notizia del cambio di proprietà, con Rocco Commisso pronto a subentrare ai Della Valle, ha dato uno scossone ad un ambiente abbastanza giù di morale dopo il pessimo finale della stagione appena conclusa. Una stagione ben al di ...

"Lunedì parlerò agli italiani". Conte promette chiarezza" : “Lunedì sarà la prima buona occasione per fare il punto della situazione. Voglio parlare agli italiani. Questo è il governo del cambiamento: ho sempre rivendicato un cambiamento nel senso della chiarezza di intenti rispetto ai programmi, sicurezza del cammino che sia strategico, che proceda in modo lungimirante e senza strappi. Dobbiamo afferrare queste premesse e queste condizioni per poter proseguire”. Lo ...

Conte si presenta : “Ho scelto l’Inter per la chiarezza del club” : Antonio Conte sarà il nuovo allenatore dell’Inter. A ufficializzarlo è il club nerazzurro. “Ad Antonio il più caloroso benvenuto nella grande famiglia nerazzurra”, scrive la società sul sito web. “Inizia un nuovo capitolo della mia vita, sono entusiasta”: così Antonio Conte, nuovo allenatore dell’Inter. “Cercherò con il lavoro di ricambiare tutta la fiducia che il presidente e i dirigenti hanno ...

Conte : rilanciare il governo con chiarezza e determinazione : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, dopo aver incontrato Matteo Salvini e Luigi Di Maio, afferma di aver sollecitato un impegno a rilanciare l'azione del governo. "Ho chiesto a entrambi i Vicepresidenti di accelerare i confronti e le valutazioni che sono in atto nell'ambito di ciascuna forza politica, in modo da poter ripartire già nei prossimi giorni con chiarezza di intenti e determinazione di risultati", scrive ...

Conte : ripartire con chiarezza d'intenti : 16.46 "Il governo del cambiamento deve ancora completare buona parte del suo programma. Ho elaborato un'agenda fitta di misure e provvedimenti da attuare, che ci impegnerà per il resto della legislatura". Così il premier Conte in una nota, dopo i colloqui separati con i vicepremier Salvini e Di Maio. Conte ha chiesto a entrambi "di accelerare i confronti e le valutazioni in atto in ciascuna forza politica,in modo da poter ripartire nei ...

Cannabis - Conte : “Si parla di sostanze non stupefacenti. Aspettiamo Cassazione per più chiarezza” : Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, fermato dai giornalisti fuori da Palazzo Chigi: “Per quanto riguarda la disciplina normativa in questo momento c’è qualche profilo di incertezza. Lo dico tecnicamente. Tra l’altro Aspettiamo una pronuncia della Cassazione a fine maggio che potrebbe contribuire a maggiore certezza perché c’è un problema tra vendita e produzione parliamo di livelli di THC che non devono superare ...

Pd - Zingaretti 'Conte venga il Parlamento o salga al Colle a fare chiarezza' : 'Girano molto il Paese per farsi dei selfie - spiega - ma nascondono che l'economia è in ginocchio per colpa di politiche sbagliate' 'L'Italia - aggiunge il segretario del Pd - ha bisogno di lavoro, ...