Conte | alle 18 15 il discorso agli italiani | «Sono molto determinato»

Pd - Zingaretti : “Caduta del governo dipende dalle parole di Conte. Spero dica la verità - stiamo vivendo un disastro” : “Cosa mi aspetto dal discorso di Conte? Che almeno dica la verità, perché anche l’ultima settimana è stata caratterizzata da cento opinioni diverse, che hanno creato molta confusione e molto fumo. Ed è questo il motivo principale per cui nel mondo c’è scetticismo nei confronti di questo governo, e cioè che parla molto e poi nasconde la tragica verità di un anno di bilancio di governo”. Così, ai microfoni di “Non ...

Conte convoca una conferenza alle 18. Governo in bilico? : Comincia un’altra settimana per il Governo gialloverde che ha appena compiuto un anno. Oggi Giuseppe Conte, terrà una conferenza stampa per chiarire il suo futuro e quello del Governo. Ad annunciarlo è stato lo stesso Premier che, dalla sua pagina Facebook scrive: Oggi alle 18.15 terrò una conferenza stampa a Palazzo Chigi, ho alcune cose importanti da dire a tutti voi. Potrete seguirla in diretta streaming qui sulla mia pagina ...

Skriniar - l’elogio a Conte è una frecciatina a Spalletti : “con lui l’Inter può vincere trofei” : Milan Skriniar elogia l’arrivo di Antonio Conte sulla panchina dell’Inter: il difensore slovacco convinto che grazie al nuovo allenatore i nerazzurri potranno vincere dei trofei L’era Antonio Conte in casa Inter è ufficialmente iniziata. Nella giornata di venerdì, il club nerazzurro ha ufficializzato l’arrivo del nuovo allentore che ha preso il posto di Spalletti. L’ex CT della Nazionale, pur non avendo ancora ...

Discorso di Conte in diretta tv : Speciale TgLa7 con Mentana dalle 18.00 : Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha indetto una conferenza stampa per oggi, lunedì 3 giugno, alle 18.15 che si preannuncia carica di conseguenze per la tenuta del Governo Lega - M5S. Queste almeno le previsioni della vigilia, considerato anche che il Premier ha scelto di parlare a Borse chiuse, per evitare - a quanto si capisce - contraccolpi economici.prosegui la letturaDiscorso di Conte in diretta tv: Speciale TgLa7 con Mentana ...

Conte : oggi conferenza stampa alle 18.15 : 10.13 "oggi alle 18.15 terrò una conferenza stampa a Palazzo Chigi, ho alcune cose importanti da dire a tutti voi. Potrete seguirla in diretta streaming sulla mia pagina Facebook". Lo scrive su Twitter il presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

Conte dà appuntamento agli italiani : "Alle 18 : 15 a Palazzo Chigi dirò cose importanti" : “Alle 18.15 terrò una conferenza stampa a Palazzo Chigi, ho alcune cose importanti da dire a tutti voi”. Così il premier Giuseppe Conte annuncia l’orario della conferenza stampa invitando, su Twitter, a seguirlo “in diretta streaming” sulla sua pagina Facebook.Oggi alle 18.15 terrò una conferenza stampa a Palazzo Chigi, ho alcune cose importanti da dire a tutti voi. Potrete seguirla in diretta ...

I tifosi della Juventus non perdonano Conte - cori e insulti contro l’allenatore dell’Inter : “mercenario” : Alcuni tifosi della Juventus presenti a Madrid hanno insultato Conte per aver accettato l’offerta dell’Inter I tifosi della Juventus non hanno accettato la scelta di Antonio Conte di dire sì all’Inter, diventando l’allenatore nerazzurro al posto di Luciano Spalletti. LaPresse / AFP PHOTO / Josep LAGO Prova ne sono i cori e gli insulti che alcuni supporters bianconeri hanno rivolto all’ex manager del Chelsea, ...

Antonio Conte nuovo allenatore dell’Inter - la reazione di Materazzi : “il passato non si cancella - ma…” : La reazione di Marco Materazzi dopo l’ufficialità di Antonio Conte nuovo allenatore dell’Inter Antonio Conte è il nuovo allenatore dell’Inter: questa mattina, alle prime luci dell’alba, è stata annunciato ufficialmente l’ingaggio del tecnico italiano da parte del club nerazzurro. Diverse le reazioni dopo l’annuncio: i tifosi della Juventus hanno lanciato una petizione per cacciare dallo Stadium la stella ...

Inter - Stankovic : “Conte è un grande allenatore. Spalletti ha centrato l’obiettivo” : Le parole dell’ex centrocampista dell’Inter, Dejan Stankovic, ai microfoni di Sky Sport 24, su Spalletti e sull’arrivo di Conte sulla panchina nerazzurra: “Non sono qui a dare giudizi, non lavoro per l’Inter, sono il primo tifoso di questa squadra e se parliamo di Spalletti e Conte parliamo di due grandi allenatori”. “Spalletti ha centrato l’obiettivo Champions, poi come mi diceva sempre ...

Antonio Conte - nuovo allenatore Inter : ufficiale/ "Ecco cosa chiedo alla mia squadra" : Antonio Conte nuovo allenatore dell'Inter: ufficiale. Curva Nord protesta con un comunicato, il tecnico detta la linea: "Ecco cosa chiedo alla mia squadra".

Nuovo allenatore Inter - il sindaco Sala : “Questo è il Conte che mi piace” : Antonio Conte è il Nuovo allenatore dell’Inter, è stato ufficializzato questa mattina. Il sindaco di Milano Giuseppe Sala è grande tifoso nerazzurro ed ha espresso un parere sull’arrivo del tecnico, scherzando coi giornalisti sul cognome: “Sono molto Contento, è il Conte che mi piace“, ha detto. Poi ha precisato: “Parlo con rispetto di Giuseppe Conte, come credo si debba parlare con rispetto del presidente ...

Antonio Conte nuovo allenatore dell’Inter : “Finalmente si ricomincia” : Antonio Conte nuovo allenatore dell’Inter: “Finalmente si ricomincia” L’atteso annuncio è arrivato in mattinata: Antonio Conte è il nuovo allenatore dell’Inter. Il tecnico di Lecce è stato presentato dal presidente Steven Zhang attraverso un video diffuso sui social e ha firmato un contratto triennale da 11 milioni di euro netti all’anno. I nerazzurri ripartono dunque da un tecnico vincente, che in Serie A alla ...

Conte nuovo allenatore dell’Inter : cosa ne sarà di Icardi? Il tecnico nerazzurro svela : “non ho ancora parlato con lui” : Antonio Conte ed il futuro di Mauro Icardi: le parole del nuovo tecnico nerazzurro sull’attaccante argentino E’ Antonio Conte il nuovo allenatore dell’Inter: dopo una stagione di alti e bassi, critiche e polemiche, la società nerazzurra ha deciso di interrompere la collaborazione con Luciano Spalletti e iniziare una nuova… era con l’ex ct azzurro. Conte – AFP/LaPresse Con l’annuncio del nuovo ...

Cattelan apre la busta - Conte allenatore del Bayern Monaco : “Il veggente lascialo fare a qualcun altro” : Aperta la busta. No, non siamo a “C’è Posta per te“, ma a “E poi c’è Cattelan“. Lo scorso aprile, ospite del programma condotto da Cattelan, tifoso nerazzurro, c’era Antonio Conte. Che si è prestato a un simpatico giochetto: con la complicità del tecnico, il conduttore avrebbe dovuto individuare la prossima destinazione dell’ex Ct. Otto carte nel mazzo, ciascuna per ogni squadra accostata ...