Come il Primavera Sound ha cancellato il gender gap dal proprio festival

wired

(Di lunedì 3 giugno 2019) Ora che ilpiù criticato di sempre si è concluso, si possono tirare le prime somme. L’evento spagnolo, dopo un’apertura massiccia verso generi urbantrap e reggaeton (il rap è ormai sdoganato da qualche anno), aveva ricevuto non poche critiche, soprattutto per l’inserimento tra gli headliner di un nomeJ. Balvin, vera stella colombiana del reggaeton mondiale. L’introduzione di generi più contemporanei legati a un pubblico più giovane, e nel contempo la mancanza di una grande reunion sul fronte alternative rock (esclusi gli Stereolab), avevano fatto scemare l’hype per il, soprattutto per i frequentatori della prima ora. L’evento spagnolo è una macchina molto complessa, non sostenuta o organizzata dai grandi promoter musicali mondiali. Per alcuni versi potremmo dire che è ancora unindipendente, soprattutto per idea e mentalità, ma con una ...

jakclive : Come tanti termini allegorici per il brano dell'apparizione di.. Emmaus! Eh! In ebraico Hammat! Che significa prima… - Ozzy77more : @matteorenzi 'Primavera'che dura come un suo governo ?? - Alexandra9598 : @LizMT Quest'anno la primavera è stata come Mark Caltagirone: non è mai esistita -