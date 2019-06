Club Atlético Tigre | arriva il primo titolo della sua storia

Calciomercato nel vivo : Griezmann comunica all’Atletico Madrid che vuole lasciare il Club ! : Griezmann è pronto a far impazzire le big di tutta Europa pronte ad accaparrarsi i suoi servizi dopo la richiesta di cessione Griezmann secondo Marca avrebbe comunica to all’Atletico Madrid che vuole lasciare il club. Dopo Godin il club spagnolo potrebbe adesso perdere un’altra pedina di importanza capitale per le dinamiche di Simeone, una cessione che sembrava essere stata messa in programma dai Colchoneros. L’Atletico ...

Atletico Madrid – Nessuna riduzione di pena per Diego Costa : respinto il ricorso presentato dal Club : Liga: confermati in appello 8 turni di stop per Diego Costa, respinto il ricorso dell’Atletico Madrid E’ stato respinto il ricorso presentato dall’Atletico Madrid contro le 8 giornate di squalifica inflitte a Diego Costa. La commissione d’appello spagnola confermato il lungo stop per l’attaccante dei ‘colchoneros’ espulso per aver insultato e afferrato per un braccio l’arbitro Gil Manzano in ...