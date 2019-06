Classifica Moto2 Mondiale 2019 | graduatoria | punti e distacchi Lorenzo Baldassarri resta

Moto2 - GP Italia 2019 : Lorenzo Baldassarri vuole rialzarsi dopo il k.o. di Le Mans per riallungare in Classifica : Il fine settimana del Gran Premio d’Italia 2019 è ormai alle porte per un Motomondiale che fa tappa al Mugello per il sesto round della stagione. Si tratta del primo dei due appuntamenti previsti sul suolo Italiano, perciò i piloti nostrani faranno di tutto per ben figurare nella gara di casa davanti ai propri tifosi. In Moto2 si preannuncia un weekend molto importante per Lorenzo Baldassarri, leader del Mondiale che è però reduce da una ...