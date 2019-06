Clarissa Marchese | bufera per commento contro gli haters | chiede scusa

Vi immagino con le tshirt dei cinesi! E il web massacra Clarissa Marchese : Clarissa Marchese si è lasciata andare ad uno sfogo contro gli hater che hanno criticato il suo matrimonio facendosi scappare delle dichiarazioni che l'hanno obbligata a scusarsi. Il matrimonio di Clarissa Marchese e Federico Gregucci è stato celebrato da pochi giorni e, ora che la coppia ha pubblicato alcune foto delle nozze, gli hater si sono scatenati. Questa volta, però, la ex Miss Italia non è riuscita a rimanere in silenzio e ha ...

Uomini e Donne - Clarissa Marchese risponde alla critiche dopo il matrimonio : "Già vi immagino con la magliettina dei cinesi...". Polemiche sui social : Clarissa Marchese, ex tronista di Uomini e Donne e Miss Italia 2014, si è sposata con Federico Gregucci, il corteggiatore che scelse al termine del proprio percorso televisivo nel programma condotto da Maria De Filippi e in onda su Canale 5.A causa della presenza di numerosi sponsor, il matrimonio ha attirato una serie di critiche sui social e Clarissa Marchese ha deciso di rispondere a tono alle detrattrici. prosegui la letturaUomini e ...

Matrimonio da favola per Clarissa Marchese e Federico Gregucci di Uomini e Donne : Clarissa Marchese e Federico Gregucci si sono giurati amore eterno, le nozze della coppia nata sotto i riflettori di Uomini e Donne si sono celebrati in Campania. Il 30 maggio sono convolati a nozze due dei personaggi più famosi di Uomini e Donne: Clarissa Marchese, ex tronista, e Federico Gregucci, l’ex corteggiatore che la siciliana scelse come suo fidanzato.-- Un nuovo Matrimonio nato sotto l’egida di Maria De Filippi, che nel 2016 decise di ...

Clarissa Marchese e Federico Gregucci oggi sposi - tantissimi i Vip presenti : A soli due anni dall'inizio del loro rapporto, nato a Uomini e Donne quando lei era sul trono, il loro sogno d'amore è diventato realtà! Proprio questa mattina, infatti, Clarissa Marchese e Federico Gregucci si sono sposati e con una cerimonia nuziale da favola, nella splendida cornice del duomo di Capua per poi proseguire con un ricevimento privato a Caserta.I due giovani, che da tempo ormai hanno lasciato l'Italia per trasferirsi stabilmente a ...

U&D - Clarissa Marchese e Federico Gregucci sposi : le nozze social : Clarissa Marchese e Federico Gregucci si sono sposati. Un matrimonio social, che ha coinvolto i fan della coppia rendendoli partecipi, non solo nel giorno delle nozze, ma anche per tutti i preparativi. La coppia, infatti, ha condiviso sui propri canali Instagram, gioie e fatiche dell’organizzazione, comprese le feste di addio al nubilato e celibato. Galeotto – per loro – fu Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi, che ha ...

Matrimonio Clarissa Marchese e Federico Gregucci/ Tutti in Campania ma le polemiche.. : Clarissa Marchese e Federico Gregucci si sposano. La coppia nata nel programma Uomini e Donne ha annunciato data e location

Clarissa Marchese replica a Mario e spiega la situazione con Federico : Clarissa Marchese a ruota libera: arriva la replica a Mario Serpa (questione invito nozze) e spiega la situazione con Federico Gregucci dopo le voci di crisi pre-matrimonio Clarissa Marchese e Federico Gregucci, coppia sbocciata negli studi di Uomini e Donne, saranno presto sposi. I preparativi fervono e un po’ di ansia e stress aumentano. Ad […] L'articolo Clarissa Marchese replica a Mario e spiega la situazione con Federico ...

Uomini e Donne - Mario Serpa contro Clarissa Marchese e Federico Gregucci : il caso del mancato invito al matrimonio : E' esplosa una polemica improvvisa tra Mario Serpa, ex corteggiatore di Uomini e Donne e opinionista del programma condotto da Maria De Filippi, e la coppia di futuri sposi, Clarissa Marchese e Federico Gregucci.Qualche tempo fa, infatti, tramite le stories di Instagram, l'ex fidanzato di Claudio Sona aveva dichiarato, con un filo di amarezza, di non aver ricevuto la partecipazione per l'imminente matrimonio di Clarissa e ...