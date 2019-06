Ciclismo | quando torna in gara Vincenzo Nibali? Cycling Stars e GP Lugano | poi mirino sul

oasport

(Di lunedì 3 giugno 2019)non scende dalla bicicletta dopo il secondo posto al Giro d’Italia 2019, lo Squalo ha infatti in vista un paio di gare in questa settimana che segue la Corsa Rosa: questa sera sarà impegnato alCriterium di Belluno (diretta streaming su OA Sport, parteciperanno tanti altri big tra cui Bettiol, Viviani, Ciccone, Campenaerts ma anche vecchie glorie come Bettini e Ballan) mentre domenica disputerà il GP. La prova in Svizzera sarà un po’ ladi casa per il capitano della Bahrain-Merida visto che ha la residenza in terra elvetica, in squadra con lui ci saranno tra gli altri il fratello Antonio, Domenico Pozzovivo e Valerio Agnoli: il 34enne cercherà di onorare al meglio questa corsa classificata 1.1 dall’UCI. Il GPandrà in scena domenica 9 giugno, al termine della corsa lo Squalo tornerà in Sicilia per qualche giorno e poi ...

