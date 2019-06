Ciclismo | Olimpiadi Tokyo 2020 | Italia terza nel ranking di qualificazione! Risalita

oasport

(Di lunedì 3 giugno 2019) Boccata di ossigeno per l’nella corsa verso ledi: la nostra Nazionale è infattial terzo posto neldi qualificazione che assegna i posti per la prossima rassegna a cinque cerchi. Le prime sei squadre in classifica potranno contare sul contingente completo in Giappone (5 atleti), quelle dal settimo al dodicesimo dovranno accontentarsi di quattro ciclisti e via dicendo. L’occupava il quinto posto fino alla scorsa settimana ma oggi la graduatoria è stata aggiornata con l’inserimento di tutti i risultati acquisiti al Giro d’e siamo così riusciti a recuperare due posizioni: 6082,86 punti per gli azzurri che hanno scavalcato Olanda (5991,03) e Germania (5935,31) portandosi all’inseguimento della Francia (6602,83) mentre in testa resta il Belgio (6755,38). Sono stati determinanti il secondo posto di ...

