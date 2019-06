Chiara Ferragni | Certe volte mi sembra di non esser la migliore madre

Chiara Ferragni : "Penso di non essere una buona madre e moglie" - : Luana Rosato Chiara Ferragni si confessa e ammette di non sentirsi una buona madre e moglie per via degli impegni di lavoro che la tengono lontana da Fedez e dal figlio Leo La vita di Chiara Ferragni sembra essere piena di felicità, ma la influencer ha fatto una importante promessa a tutti i suoi follower: “Vi mostrerò anche la parte meno bella di me”. La rivelazione della moglie di Fedez è stata condivisa sui social durante il ...

Popi popi! Fedez palpeggia Chiara Ferragni in diretta : La coppia è partita alla volta di Los Angeles insieme al figlio Leone e, tra un impegno di lavoro e l’altro, non smette mai di regalare qualche momento intimo ma divertente ai suoi fedeli fan. In questi giorni Fedez e Chiara Ferragni sono in vacanza nella West Coast, presso la loro casa di Los Angeles. In dolce campagnia del piccolo Leone si stanno godendo una sana vacanza all’insegna del divertimento, tra le passeggiate in riva al mare a ...

E' Carnevale?Chiara Ferragni e Fedez massacrati dai social : In vacanza in California con il piccolo Leone, Chiara Ferragni e Fedez sono stati presi di mira non solo dagli hater, ma anche dai loro stessi follower che trovano decisamente discutibili i look esibiti nelle loro ultime foto postate su Instagram. In trasferta in America, questa volta i "Ferragnez" si sono portati anche il piccolo Leone ma, proprio loro che dovrebbero dettare legge in fatto di moda, sono letteralmente massacrati sui ...

La mamma di Chiara Ferragni sbarca a Napoli : «Thriller ed eros cocktail perfetto» : Ha 392.000 follower su Instagram, ma le sue figlie molti di più. Ha 58 anni, ma nessuno lo direbbe. Ha un passato nella moda e un presente da scrittrice di gialli, nell'ultimo, La memoria...

Chiara Ferragni : «La mia collezione di trucco? Per aumentare la fiducia in sé» : «È un sogno che si realizza, una collezione di trucco che può aumentare la fiducia in sé e aiutare ad affrontare il mondo ...

Voglio subito un altro figlio! il desiderio Chiara Ferragni : Chiara Ferragni, diventata mamma di Leone circa un anno fa non nasconde il desiderio di volere subito un altro figlio. L'annuncio è arrivato tra le Instagram Stories, dove la fashion influencer si è immortalata mentre tiene in braccio il figlio dell'amica Rachel Zeilic, che ha dato alla luce il suo primo figlio qualche ora fa. Un altro figlio per Chiara Ferragni e Fedez.: "Now I want to make another baby right away", ovvero, "Ora Voglio ...

Chiara Ferragni incinta? Su Instagram la risposta della fashion blogger : Da qualche giorno non si parla d’altro che di una possibile nuova gravidanza di Chiara Ferragni. Soprattutto su Instagram, dove Fedez non ha nascosto il desiderio di avere un altro figlio. A scatenare i gossip è stato proprio il rapper che, rimasto solo a Milano con il piccolo Leone, mentre la fashion blogger era impegnata a Cannes, ha realizzato una serie di video divertenti. Fedez ha pubblicato alcuni video in cui preparava le valige per ...