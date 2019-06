Chi è Paulo Fonseca | moglie | figli e gioco Perché lo chiamano Zorro

termometropolitico

(Di lunedì 3 giugno 2019) Chi èloDa Antonio Conte (ormai passato all’Inter) a Maurizio Sarri (in attesa di liberarsi dal Chelsea, per approdare forse alla Juventus), passando per Mourinho (si è fatto anche il suo nome), Mihajlovic (osteggiato da una tifoseria contraria a una “lazializzazione” della propria squadra), perfino il ritorno di Di Francesco (ancora sotto contratto). Ma alla fine il nome che potrebbe spuntarla e sedere il prossimo anno sulla panchina della Roma sarebbe quello di, allenatore nato in Mozambico con passaporto portoghese. Chi sarà il nuovo allenatore della Roma? È una scelta che va in tendenza con quelle della gestione americana (ricordate Luis Enrique e Rudi Garcia?) e forse con la mentalità di Baldini. Il neo-ds Petrachi, invero ancora non liberato dal Torino di Cairo, preferirebbe forse un nome italiano ...

