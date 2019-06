Che tempo che fa | Paolo Mieli su Papa Francesco | Mai visto nulla del genere

Che tempo che fa - Luciana Littizzetto infierisce su Fabio Fazio : "Per te finisce qui - come Miss Italia" : Non solo Mara Venier, anche Luciana Littizzetto "infierisce" su Fabio Fazio alla sua ultima puntata di Che tempo che fa su Rai 1. Il conduttore ha ringraziato e salutato il pubblico in apertura della puntata, spiegando di voler essere una risorsa e non un problema. Dunque, la conduttrice di Domenica

‘Che tempo che fa’ - Fazio conferma l’addio a Rai Uno (e Littizzetto lancia frecciatine) : Il conduttore ha ufficializzato il passaggio a Rai 2 del programma. "Per te Rai1 finisce qui", una delle tante battute della...

E' arrivata l'estate - rialzo delle temperature - ma con ancora qualChe temporale : Roma - L'area di alta pressione di matrice sub tropicale che sta interessando l'Italia settentrionale si spingerà finalmente anche verso le regioni meridionali allontanando la piccola depressione balcanica responsabile di una diffusa instabilità durante il weekend. L'arrivo dell'anticiclone anche al Sud sarà determinato dall'approfondimento di una saccatura atlantica verso l'Europa occidentale che ...

Che tempo che fa - Mara Venier scatenata : risponde al cellulare in diretta e sfotte Fabio Fazio : Ultima puntata per Fabio Fazio su Rai 1 con Che tempo che fa. Tra gli ospiti in studio, Mara Venier, la mitica conduttrice di Domenica In che più volte durante l'intervista ha punzecchiato il conduttore per il trasferimento su Rai 2. Ad un certo punto, dopo che Fazio si era complimentato per i risul

Che tempo che fa - il saluto boldriniano di Fabio Fazio a Rai 1 : "Come voglio essere considerato" : Ultima puntata di Fabio Fazio su Rai 1 con Che tempo che fa, quella di domenica 2 giugno. E il conduttore lo ricorda in apertura della puntata: "L'anno prossimo sembra che ci ritroveremo su Rai 2", ha affermato. La vicenda è nota: dopo mille polemiche ed attacchi politici, in primis da parte di Matt

Mara Venier/ Ancora a Domenica in? 'Io e la Rai stiamo pensando..' - Che tempo che fa - : Mara Venier ospite di Che tempo che fa a una settimana dalla conclusione di Domenica in. Quali saranno i suoi progetti futuri?

Che tempo Che Fa - all'ultimo Tavolo arriva il Vinci Caccamo : L'ultima puntata di Che Tempo Che Fa riunisce un Tavolo da 'record': si uniscono gli ospiti fissi della domenica e del lunedì, più vari amici che più di altri si sono ritrovati intorno a Fazio nello spin-off di CTCF. Un parterre particolarmente ricco, che sa di festa di addio e di ultimo giorno di scuola, in attesa di un possibile ritorno anche del Tavolo su Rai 2, che riunisce alcuni dei migliori esponenti della comicità '80 e '90: tornano Ale ...

“Che tempo che fa” – Trentaduesima e ultima puntata del 2 giugno 2019 – Tra gli ospiti : Mara Venier - Alvaro Soleil e Fabio Quagliarella. : Che tempo che fa, ultima puntata stagionale e ultima su Raiuno dove è andato in onda per due anni consecutivi. Il programma dal prossimo settembre cambierà rete e, salvo colpi di scena, andrà in onda su Raidue. Dopo 14 anni su RaiTre e due su RaiUno si sposta quindi a RaiDue. I motivi del trasloco? […] L'articolo “Che tempo che fa” – Trentaduesima e ultima puntata del 2 giugno 2019 – Tra gli ospiti: Mara Venier, Alvaro Soleil e Fabio ...

Che tempo Che Fa su Rai 2 dal 29 settembre 2019 : Ultima puntata su Rai 1, ma non definitiva conclusione dell'avventura di Che Tempo che Fa: Fabio Fazio tornerà in tv con il suo talk domenica 29 settembre 2019, in prima serata ma su Rai 2.prosegui la letturaChe Tempo Che Fa su Rai 2 dal 29 settembre 2019 pubblicato su TVBlog.it 02 giugno 2019 23:24.

Che tempo che fa : la Venier sorride in tv - ma il futuro in Rai è incerto : Splendida e sorridente, ospite di Che tempo che fa, Mara Venier conquista il pubblico di Rai1 parlando di sé e del successo di Domenica In. Ad appena una settimana dalla conclusione della sua decima edizione del programma domenicale della Rai, la Venier ritorna in televisione come ospite di Fabio Fazio. In un divertente botta e risposta con il conduttore, Mara ripercorre l’incredibile successo di Domenica In e riflette su quello che sarà ...

Che tempo Che Fa - Fazio evoca Lerner e Verdelli affonda : "Fa brutto tempo per una certa informazione" : Ultima puntata per Fazio a Che tempo Che Fa su Rai 1 e la sensazione è quella che ci sia la voglia di togliersi sassolini dalle scarpe, più o meno direttamente. Difficile immaginare che non ci fosse un riferimento al caso 'Lerner' e alle dichiarazioni del Vicepremier e Ministro dell'Interno Matteo Salvini. Fazio lascia che a parlarne sia il direttore di Repubblica Carlo Verdelli al quale chiede cosa sta succedendo in questi tempi, partendo ...

Mara Venier a Che tempo Che Fa : ed è subito 'casa della Zia' : ...

Che tempo Che Fa - Fazio : "Pare ci rivedremo su Rai 2. L'importante è essere considerati una risorsa - non un problema". : "Siamo arrivati all'ultima puntata di questa stagione spericolata..." Così Fabio Fazio inizia il suo ultimo collegamento col Tg1 a pochi minuti dall'inizio della 32esima puntata di Che Tempo Che Fa, l'ultima su Rai 1 visto che dal prossimo anno, salvo sorprese, il programma con i suoi conduttori andrà in onda su Rai 2. "Stasera è una serata di molti ringraziamenti. Siamo giunti alla fine di una stagione intensa, complicata ma molto vivace ... ...

Che tempo Che Fa : gli Ospiti di Stasera 2 giugno 2019 : Stasera su Ra1 versione ridotta dello show per lasciare spazio alle elezioni europee. Scopriamo tutti gli Ospiti.