Champions League 2019 20 | fase a gironi | Juventus testa di serie | Inter in terza fascia

(Di lunedì 3 giugno 2019) La stagione 2018/19 disi è conclusa con la vittoria del Liverpool in finale. I Reds hanno battuto per 0-2 il Tottenham a Madrid grazie alle reti di Mohamed Salah e Divock Origi. Archiviati i festeggiamenti, si comincerà presto con la lungadi preliminari. Tra giugno e agosto, infatti, si attenderanno le prime sfide, che porteranno alla composizione delladella stagione/20. L’Italia potrà contare su 4 squadre:, Napoli,e Atalanta. Già certe di un posto nell’urna di Montecarlo, avranno fasce differenti e potranno incappare in avversari ostici. Pericoli da Madrid per laLa, campione d’Italia per l’ottava volta consecutiva, sarà inserita in1, di cui fanno parte i vincitori dei campionati delle prime 6 federazioni europee, oltre ai trionfatori die Europa. A far compagnia ai bianconeri ...

