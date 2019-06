Centro studi Confindustria | consumi fiacchi | economia galleggia

blogo

(Di lunedì 3 giugno 2019) Nel secondo trimestre del 2019 l’italiana continua a “re”: irimangonoe gli investimenti sono concentrati solo nelle costruzioni. A ciò si deve aggiungere il fatto che i tassi sono troppo alti e il credito è in calo. Sono le indicazioni che emergono dalla congiuntura flash del, dal quale emerge un Pil italiano ancora debole tra aprile e giugno. Reggono per ora le esportazioni, ma il commercio mondiale va a rilento e le prospettive non sono propriamente rosee, considerato che gli USA rimangono a rischio frenata. Pil: Istat rivede stime al ribasso, +0,1% nel primo trimestre 2019 L’Istat taglie le stime del Pil e sottolinea l’"andamento stagnante": -0,1% su base annua, non succedeva dal quarto trimestre del 2013 Spulciando ancora nel report degli economisti di via ...

CarloCalenda : Spread sopra la Grecia. 'Evitiamo allarmismi'. E questa è l'analisi del capo del centro studi di Confindustria. Ma… - Confindustria : ?? L’economia italiana continua a galleggiare tra consumi fiacchi e investimenti deboli. I tassi sono troppo alti, i… - Confindustria : ?? Quanto sono integrate le manifatture dei paesi europei? Molto, più delle altre due grandi aree commerciali del m… -